resultado preliminar da investigação criminal e social de candidatos ao concurso do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), tornou público nesta segunda-feira, 30, no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado preliminar da investigação criminal e social de candidatos inscritos no concurso público destinado ao provimento de vagas ao cargo de Agente de Polícia Penal.

Conforme o Edital nº 052 Sead/Iapen, a relação inclui os nomes dos candidatos aptos e inaptos, organizados por cargo e ordem alfabética. Essa etapa verificou a adequação dos concorrentes aos princípios éticos e legais exigidos para o exercício da função.

Os candidatos que desejarem contestar o resultado poderão interpor recurso no período das 8h do dia 2 de janeiro até as 15h do dia 3 de janeiro de 2025. O procedimento deverá ser realizado por meio do link disponível no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na seção Recursos. O resultado da análise dos recursos será divulgado na mesma plataforma, na aba Resultados.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h30.