Jogador do Corinthians publica foto segurando fuzil durante viagem na África

De férias em Gana, na África, local onde seu pai nasceu, o atacante Memphis Depay, do Corinthians, segue visitando seu projeto social. No entanto, um registro publicado pelo holandês em suas redes sociais chamou a atenção.

Neste domingo (29), o holandês visitou o 4º Batalhão de Infantaria do exército de Gana e decidiu publicar as fotos em seu Instagram. Na primeira, o atacante do Timão, posou para as câmeras segurando um fuzil, acompanhado de um militar.

Além disso, o holandês também exibiu honrarias recebidas e registros fotográficos de veículos militares. De férias, é esperado que Memphis se reapresente ao Corinthians, junto com os outros atletas, no próximo dia 7 de janeiro, no CT Joaquim Grava.

Veja a publicação

Fonte: BNEWS