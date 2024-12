Defesa Civil vê Rio Acre mostrando sinais de vazante nesta virada de ano

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil do Acre divulgou boletim do nível do Rio Acre nesta segunda-feira, 30. De acordo com as informações, durante as primeiras medições, ocorreu baixa em relação às medições anteriores.

Panorama atual

Rio Juruá (Cruzeiro do Sul): o nível registrou uma baixa de 8cm nas últimas 8 horas, estando atualmente em 10,03m. A cota de alerta é de 11,80m.

Rio Tarauacá (Tarauacá): o rio apresentou uma redução significativa de mais de 30cm nas últimas 12 horas, com o nível atual em 5,58m.

Rio Iaco (Sena Madureira): após se aproximar da cota de alerta de 14m, o nível recuou mais de 90cm nas últimas 24 horas, situando-se em cerca de 11m.

Rio Acre: em toda sua bacia, que inclui cidades como Assis Brasil, Brasileia, Xapuri e Capixaba, há sinais consistentes de vazante. Na capital, Rio Branco, o nível caiu de 11,59m, registrados ontem pela manhã para 10,93m às 8h. Isso representa uma redução de mais de 60cm em relação ao pico do mês.

A Defesa Civil segue acompanhando as oscilações do nível dos rios e as previsões meteorológicas para os próximos dias, que indicam chuvas para a semana. Segundo o coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, o plano de contingência do Estado está em pleno funcionamento, envolvendo todas as instituições governamentais para uma resposta imediata em caso de inundações.

"O nosso monitoramento contínuo busca assegurar que as ações preventivas e de resposta sejam ágeis e eficazes para proteger as populações ribeirinhas e minimizar danos", destacou o coronel Carlos Batista.

“Estamos preparados para apoiar os municípios no que for necessário, caso ocorra qualquer situação de emergência. O nosso monitoramento contínuo busca assegurar que as ações preventivas e de resposta sejam ágeis e eficazes para proteger as populações ribeirinhas e minimizar danos”, afirmou.

As previsões de chuvas para a região reforçam a necessidade de atenção redobrada. Mesmo com a tendência de vazante nos principais rios, a influência climática pode alterar rapidamente o cenário. Além do acompanhamento do nível dos rios, a Defesa Civil do Estado destaca a importância da colaboração entre as autoridades municipais e estaduais para garantir que as medidas preventivas sejam implementadas com eficácia.