prefeito Tião Bocalom, que foi humilhado, expulso do PP, e na eleição municipal colocou o PP como um puxadinho da sua candidatura; voltou a repetir a mesma estratégia na eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Branco, a acontecer na próxima quarta-feira, ao exigir que o PP não tivesse candidato à presidência – mesmo sendo o partido de maior bancada – e apoiasse seu candidato, o vereador eleito Joabe Lira (UB). O PP já tinha 13 votos certos para eleger a vereadora Elzinha Mendonça (PP). A manobra do prefeito Tião Bocalom teve a concordância do governador Gladson Cameli. A dedução a que se chega é ser o prefeito Bocalom o homem mais forte hoje no PP, mesmo sendo filiado ao PL. É quem dá as cartas dentro do partido.

SAIU DO CERCADINHO

A vice-governadora Mailza Assis (PP) até que, enfim, saiu do seu cercadinho evangélico e promoveu o seu primeiro ato político popular interessante, ao promover uma caminhada (ela mesmo considerou como uma arrancada política), para projetar seu nome como candidata ao governo em 2026.

MOVIMENTO CLARO

Este movimento da vice-governadora Mailza Assis (PP) em promover uma caminhada política; na verdade embute uma estratégia de assessores do governo de buscar desidratar apoios à candidatura do senador Alan Rick (UB) ao governo, dentro da área palaciana. Querem deixar a candidatura do Alan com um menor número de aliados possíveis.

MESMA PEGADA

O BLOG tem a informação de que a vereadora Elzinha Mendonça (PP) vai manter a mesma pegada do primeiro mandato, de independência e cobranças das promessas do prefeito Bocalom. Não estará na base de apoio.

ANO PARA PROJETAR

Os vereadores eleitos em Rio Branco, que pretendem ser candidatos a deputado estadual em 2026; terão 2025 para projetarem seus nomes na mídia, com presença marcante de independência, nos debates na Câmara Municipal de Rio Branco. 2026 já é ano eleitoral. Os omissos, dificilmente, se elegerão deputados.

MAIOR DESTAQUE

Não entrou na porralouquice da extrema direita; também, não enveredou pela extrema esquerda; e navegou em temas do interesse coletivo quando se posicionou e votou. Por este ponto, vejo a deputada federal Socorro Neri (PP), como destaque na bancada federal acreana na Câmara Federal.

MAILZA, ESTOU AQUI!

A caminhada foi engrossada em sua maioria por ocupantes de cargos de confiança (veio gente do interior) de olho a permanecerem nos cargos quando ela assumir o governo, poucos políticos; todos como a que dar um recado, na base do: “Mailza, quando você assumir o governo em 2026, não deixa de lembrar de mim”. Mas no fundo a caminhada foi benéfica para ela, porque ocupou fartos espaços na imprensa, onde nunca foi tão

APENAS ESCUTEI

Um vereador da base do prefeito Tião Bocalom (não foi eleito), me encontrou ontem e começou a tecer uma série de comentários negativos, lhe responsabilizando pela sua derrota. Escutei. Não comentei. Mas, cá com meus botões, matutei: – Quem pariu Mateus, que o embale.

POLÍTICA, QUE VÁ ÀS FAVAS!

O ex-governador Jorge Viana não está muito preocupado com a política local (esqueceu que não dá mais autógrafo), vem a Rio Branco; se esquiva de entrevistas, visita seu imenso cafezal, vai dar uma pescada no igarapé Cotia (em Rondônia), e some no pedaço. Acha que vai chegar em 2026 só para ser eleito deputado federal ou a senador. Está enganado.

SEGURO MORREU DE VELHO

O MDB age certo ao não antecipar a sua posição política para 2026. Quer ler primeiro o cenário que será formado, que pode até ser bem diferente do que hoje se apresenta, antes de entrar numa aliança.

BIRICO PUXA O CORO

Quem puxava ontem o coro de “Mailza governadora” na caminhada da vice-governadora com ocupantes de cargos de confiança, secretários e alguns deputados, era o tradicional militante político Ruy Birico. A campanha da Mailza está na rua.

QUADRO PODE MUDAR

O quadro partidário atual pode mudar, se acontecerem as fusões de siglas em Federações, que estão sendo aventadas pelos bastidores do poder.

NINGUÉM SE AVENTURA

A chegada do ano Novo é permeada de figuras místicas fazendo as suas previsões sobre o que acontecerá em 2025. O cômico é que nenhum destes “adivinhos,” consegue prever os seis números da Mega da Virada.

PRECISA SER PÉ NO CHÃO

O senador Alan Rick (UB) precisa correr para fazer alianças partidárias. Mesmo fazendo um excelente mandato e aparecendo bem nas pesquisas. O prefeito Bocalom já disse que não o apoia. O Gladson deverá apoiar a Mailza. Há todo um trabalho da máquina estatal para isolar no poder a sua candidatura a governador. Seu apoio se limita hoje ao Republicanos do deputado federal Roberto Duarte e dos seus batedores de palmas Gemil Júnior e Jairo Cassiana. O jogo de 2026 será bruto.

APENAS PARA FIGURAR

Não há no horizonte nenhum nome na esquerda do estado, com densidade eleitoral para disputar o governo em 2026,com chance clara de vitória. Não há como mascarar essa situação.

BRIGA DE BOLSONARISTAS

A briga política pelo governo do estado em 2026 será entre duas figuras bolsonaristas e de direita: senador Alan Rick (UB) e a vice-governadora Mailza Assis (PP).

NOS DEVIDOS LUGARES

A lei é para todos. Exige transparência na aplicação das emendas parlamentares que, erroneamente, esses deputados e senadores, se referem como se fossem recursos próprios, quando são oriundos do orçamento federal. Foi preciso aparecer um ministro do STF, como Flávio Dino, para colocar todos nos seus devidos lugares.

RETA FINAL

2025 é a reta final do governo Gladson Cameli. Como candidato ao Senado tem que se afastar em abril de 2026. O que tiver que fazer de obras será este ano. As alianças têm que ser amarradas este ano, enquanto estiver no poder. Fora do poder, o vento costuma nem bater nas costas.

SAÚDE, PAZ E MUITO AMOR

É o último BLOG do ano. Só tenho que agradecer a Deus por mais um ano de vida com saúde. Nunca abri este espaço para ofensas pessoais. Se cheguei a magoar alguém com algum comentário, mil perdões. Obrigado à grande legião de leitores que me seguem com o carinho de suas leituras durante décadas. Desejo a todos vida longa, saúde, prosperidade, sobre a proteção de Deus. Obrigado 2024. Quem venha o ano 2025, com muitas bençãos. Vamos dar uma breve parada, para voltar em breve com a força divina.

FELIZ 2026

FRASE MARCANTE

“É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouví-la”. Sêneca.