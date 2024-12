Bala perdida acerta mulher que pegava sol em condomínio; veja vídeo

Uma mulher foi baleada de raspão no último domingo (29) enquanto tomava sol no Condomínio Vila do Pan, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Rosângela Silva, de 58 anos, foi socorrida por bombeiros e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Veja o momento:

🚨BRASIL: Mulher é atingida por tiro próximo da cabeça enquanto tomava sol em condomínio da Barra. pic.twitter.com/x3AY9fMMCu — CHOQUEI (@choquei) December 30, 2024

O caso está sendo investigado pela 32ª DP (Taquara), e diligências estão em andamento. Perto dali, um tiroteio assustou clientes de um supermercado no Tanque e interrompeu temporariamente 2 linhas do BRT Transcarioca. Ninguém se feriu.

Fonte: BNEWS