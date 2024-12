Avião sai da pista, explode e deixa pelo menos 176 mortos na Coreia do Sul

Um avião com 181 pessoas a bordo saiu da pista no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, na manhã deste domingo (sábado à noite no Brasil), pegou fogo após uma explosão, deixando pelo menos 176 mortos.Segundo a imprensa sul-coreana, o Boeing 737-800 da companhia Jeju Air havia decolado de Bangcoc, na Tailândia, com destino a Muan, na Coreia do Sul. O acidente foi registrado pelas câmeras do aeroporto.

Equipes de bombeiros foram acionadas para ajudar no resgate dos ocupantes. A aeronave levava 175 passageiros e seis tripulantes. Ainda não há informações confirmadas sobre sobreviventes.

Entre as 176 pessoas que morreram no trágico acidente, estão 83 mulheres, 82 homens e 11 que ainda não foram identificadas.

De acordo com a agência sul-coreana Yonhap, o acidente teria sido provocado por uma falha no trem de pouso.

Nas imagens, é possível ver a aeronave saindo da pista e se chocando contra uma proteção, quando acontece uma explosão.