Rio Branco completa 142 anos neste sábado (28) pronta para um futuro de obras e desenvolvimento sustentável

Foi uma árvore de mesmo nome de um dos principais pontos turísticos da capital acreana que chamou a atenção de Neutel Maia, em 1882. Foi a partir de uma Gameleira, que o seringalista decidiu fundar o seringal Volta da Empraeza, que viraria a capital acreana.

O local se tornou a primeira rua de Rio Branco, hoje chamada de Calçadão da Gameleira e, em 1981, foi tombado como monumento histórico. Neste sábado, 28, a capital do estado completa 142 anos, concentrando 364.756 habitantes da população geral de 830.018 moradores do estado e tendo como marca a gestão compartilhada entre prefeitura e governo do Acre.

“Hoje celebramos os 142 anos da capital do nosso estado, uma história carregada de simbolismo, cultura e orgulho. Também é um momento de destacarmos os avanços na cidade, somando obras de infraestrutura que não só impactam na qualidade do serviço e vida do cidadão, como reflete no aumento de emprego e renda da capital”, destaca o governador Gladson Cameli.

O município é canteiro de obras relevantes que têm mudado não só o visual da cidade, mas também o fluxo de vida dos rio-branquenses.

Obras de grande impacto

A Nova Maternidade Marieta Messias Cameli é uma das obras mais aguardadas na capital. Ainda em construção, já mudou a realidade de muitas famílias na capital, chegando a gerar emprego, diretamente, para mais de 70 pessoas.

Com a primeira fase em andamento e de forma célere, a segunda etapa segue o mesmo ritmo, com 100% da limpeza mecanizada do terreno já realizada, além de mais de 90% da execução de terraplanagem.

“A obra da nova maternidade é uma das mais importantes do nosso estado, que está em andamento e avançando de uma maneira muito positiva. Este trabalho reflete a preocupação e o empenho do governador Gladson Cameli em entregar não só dignidade no atendimento à população, mas também novas estruturas ao Estado”, ressalta o gestor da Secretaria de Obras do Estado (Seop), Ítalo Lopes.

Com todas as fases prontas, a nova maternidade contará com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI neonatal; 30 leitos de unidade de cuidados intermediários (UCI); e 15 leitos de UCI canguru. A unidade ainda terá a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, para atender gestantes de alto risco.

Estrutura da Passarela Joaquim Macedo recebe manutenção essencial para garantir a segurança dos pedestres. Foto: Luy Andriel/Deracre

O governo também não tem medido esforços para a recuperação estrutural da Passarela Joaquim Macedo, localizada no centro de Rio Branco. A intervenção tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres que utilizam a passarela diariamente e prolongar a vida útil da estrutura. Paralelo a isso, a Defesa Civil Estadual fez uma vistoria, em outubro, na Passarela Joaquim Macedo e no calçadão do Novo Mercado Velho, em Rio Branco, para avaliar as condições estruturais da área, que sofreu abalos devido à movimentação do solo provocada pela cheia e seca do Rio Acre nos últimos anos.

O coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista, esteve no local e destacou a necessidade de interditar totalmente a área, para a realização das obras e garantia da segurança dos pedestres.

Segundo o coronel Batista, “todos os esforços estão sendo feitos para que a intervenção seja definitiva e traga segurança para a região da orla”. O governo do Estado, com o Ministério Público do Acre (MPAC), segue aberto ao diálogo com os comerciantes, buscando soluções que assegurem a integridade de todos os envolvidos. Neste primeiro momento, apenas os comerciantes da orla serão movimentados, mantendo os comerciantes que atuam nos prédios mais afastados da área de erosão.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) tem avançado nos serviços de concretagem na Orla do Quinze, com o objetivo de assegurar a estabilização da encosta para a contenção do Rio Acre. Ocorrerá esse tipo de serviço até que seja alcançada a extensão total da orla. As obras de contenção e de urbanização estão previstas para serem concluídas em 2025. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de aproximadamente R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar da ex-deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões.

“Para que possamos ter essa etapa concluída quando o rio subir, estamos trabalhando intensamente para finalizar o primeiro e o segundo lance do colchacreto e bolsacreto ainda neste verão. Dessa forma, teremos frentes de serviços para trabalhar no inverno”, avalia o fiscal da obra, Ronaldo Matos.

Mais segurança

O 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Acre – cel. Fontenele de Castro, localizado ao lado da Arena da Floresta, no bairro Comara, em Rio Branco, foi inaugurado em novembro deste ano. A nova unidade representa um marco no fortalecimento da segurança pública, no 2º Distrito da capital acreana.

Com 647,89 m² de área construída e um investimento de quase R$ 3 milhões, a nova instalação oferece uma estrutura moderna e funcional, incluindo salas para recepção, inteligência policial, análise criminal, arquivo, copa/refeitório e administração. A infraestrutura contempla alojamentos masculinos e femininos, banheiros acessíveis (PNE), reserva de armas e almoxarifado, proporcionando melhores condições de trabalho para os policiais.

O investimento foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Estado e o Programa Calha Norte, sendo R$ 2.450.215,93 provenientes da Fonte 200 e R$ 489.363,75 da Fonte 100, incluindo R$ 29.798,63 destinados à aquisição de aparelhos de ar-condicionado.

Mais obras

As obras do novo prédio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), localizado entre as ruas Floriano Peixoto e Rui Barbosa, na antiga instalação da Polícia Federal, em Rio Branco, estão na fase de conclusão. A obra total conta com 1.525m² de área constituída. Os investimentos são de R$ 6,2 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado (Acreprevidência).

“Estamos aqui para garantir que essa obra seja concluída no prazo e com a qualidade que a população acreana merece. Este novo espaço vai oferecer melhores condições de trabalho para os servidores da Controladoria-Geral do Estado, além de fortalecer nossa capacidade de fiscalização e transparência nas contas públicas”, afirmou Gladson Cameli.

Além de melhorar a estrutura de trabalho dos servidores da CGE, o novo prédio busca proporcionar um ambiente mais eficiente e adequado para a execução das atividades de controle interno e auditoria.

Um novo Arena da Floresta

Foi com muita festa que o povo Acreano marcou presença na reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, no dia 24 de novembro. Sob os gritos entusiasmados de mais de 13 mil torcedores, o estádio reabriu suas portas com a energia de uma verdadeira celebração popular. O amistoso entre o Santa Cruz do Acre e o Flamengo Sub-20 trouxe à tona o orgulho, a paixão e a esperança de um futuro promissor para o futebol e para a juventude do estado.

A revitalização do estádio, que custou mais de R$ 7,9 milhões, transformou o Arena da Floresta em um espaço moderno, acessível e sustentável. A obra incluiu a troca completa do gramado, renovação das arquibancadas, instalação de iluminação em LED e melhorias nos acessos e nas áreas internas. O estádio foi pintado em tons de verde, em homenagem à floresta amazônica, e recebeu sistemas que priorizam eficiência energética e sustentabilidade.

Comandando a festa e orgulhoso de levar um momento histórico e de felicidade ao povo acreano, o governador Gladson Cameli declarou emocionado a reabertura do estádio: “O esporte é saúde, e estamos investindo na saúde e no futuro do Acre. Quero criar as condições para que, em médio prazo, tenhamos craques acreanos representando nosso estado no Brasil e no mundo”.

Cuidando do servidor

O Centro de Saúde do Servidor (Cass) realizou, em pouco mais de um mês de funcionamento, mais de 360 atendimentos com serviços humanizados em clínica geral, odontologia, nutrição, psicologia, assistência social e terapias integrativas como auriculoterapia e massoterapia. O novo espaço, localizado na Av. Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, representa um marco histórico para o funcionalismo público do Estado do Acre, promovendo um atendimento integral e especializado para os servidores estaduais, que contarão com uma estrutura completa de saúde voltada à prevenção e ao cuidado contínuo.

O Cass é fruto de um investimento de R$ 800 mil, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado de Administração (Sead), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre). A nova unidade de saúde oferece serviços de clínica médica, odontologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem e assistência social, além de integrar a Junta Médica do Estado, o que facilitará processos de licenças e perícias médicas para os servidores.

“Um dos maiores orgulhos que tenho tido nesses quase seis anos como governador do Acre são as melhorias que a nossa gestão tem proporcionado aos nossos servidores. Valorizar vocês é impulsionar o Acre em direção a um desenvolvimento econômico e social inclusivo”, declarou Cameli, ressaltando que a saúde dos servidores reflete na qualidade dos serviços oferecidos à população.

União e cuidado

Tendo como pilar uma gestão municipalista, o governador Gladson Cameli se reuniu com o prefeito de Rio Branco reeleito, Tião Bocalom, para ajustar ações e medidas para a capital. “Nossa prioridade é trabalhar para cuidar das pessoas, com união de todos, e a reunião com o prefeito Bocalom visa exatamente ampliar esse trabalho, promovendo parcerias pelo bem comum do nosso povo”, destacou.

Ele destacou a importância do estabelecimento de parcerias com as prefeituras e a união do Executivo com a bancada federal do Acre, em Brasília, e com os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, para garantir recursos para obras estruturantes na capital acreana.

“Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. É com união que temos avançado nas obras. Conversei com o prefeito sobre as prioridades, incluindo a iluminação da capital e as festas de ano, e reuniões com a nossa bancada federal, para tratarmos dos recursos federais para obras no próximo ano. Foi uma boa conversa e quem ganha com isso é a população de Rio Branco”, disse o gestor.

Rio Branco completa seus 142 anos, pela primeira vez, com um hino oficial. A canção foi escolhida, com a presença do governador, no dia 22 de novembro, durante uma solenidade em frente à prefeitura. Paulo Arantes e Maria das Graças, do Coral Rio Branco, tiveram sua composição escolhida e foram os grandes ganhadores da noite. Em segundo lugar, ficou Antônio Ferreira Pereira, levando R$ 5 mil, e em terceiro lugar Hilda Lopes, levando ainda R$ 4 mil.

Em sua letra, um resgate da história e lutas do povo acreano e o sentimento de pertencimento que cada rio-branquense carrega no peito. Como destaca um dos trechos:

“Seringueiros vão à guerra

Brasileiros com armas na mão

Rio Branco! Nossa terra!

Um sagrado pedaço de chão!

Nossa gente mescla as cores

Sempre um povo tão gentil

Um buquê de muitas flores

Aquarela do Brasil

Nós, somos a história lendas, cantos e paixão

Mas, pela sua glória

Rio Branco é inspiração

Hoje é encanto e alegria.”