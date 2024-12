O presidente do MDB, Vagner Sales, foto, anunciou que o partido terá como meta imediata e prioritária em 2025, a formação de um Conselho Político, a ser composto não só por membros da Executiva, mas, também, por figuras notáveis não filiadas, para uma discussão mais abrangente sobre o papel da sigla em 2026. O MDB, segundo ele, não tem compromisso firmado até o momento com nenhum dos dois candidatos postos ao governo – senador Alan Rick (UB) e vice-governadora Mailza Assis (PP).”Vamos estar abertos às conversas com ambos, antes do partido dar a palavra final sobre quem apoiará ao governo”, revelou Vagner. Citou ter o MDB dois excelentes nomes para composições políticas, o de Jéssica Sales e o de Marcus Alexandre. Sobre o Senado da República, disse que é também um assunto político a ser debatido pelo MDB, que não decidiu se terá ou não candidato próprio para as vagas em disputa.

É PARA RIR

Perguntei ontem a um político apoiador do senador Alan Rick (UB) para o governo, se aceitaria ser o vice numa chapa puxada pela vice-governadora Mailza Assis (PP). A resposta foi curta: “O máximo que uma proposta dessa merece como resposta, é rir”, respondeu ao BLOG.

CENÁRIOS E CENÁRIOS

Caso o governador Gladson seja absolvido na Operação Ptolomeu, é um cenário político para o Senado. Caso seja condenado e fique inelegível, é outro cenário. Se puder ser candidato, é imbatível para uma das duas vagas. Se ficar inelegível, o bolo de candidatos fica nivelado na disputa. Na política tem que pensar nos dois cenários.

DEPUTADO FEDERAL?

Quem tem intenções de disputar o Senado não pode se dar ao luxo de deixar a política de lado, como o ex-governador Jorge Viana (PT). Passa a hipótese que será candidato a deputado federal, que é mais fácil de montar estrutura, que para o Senado.

FICA ONDE ESTÁ

A fonte é boa. O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, deve cumprir todo mandato. Não vai trombar com o seu padrinho, o deputado Nicolau Júnior (PP), sendo candidato à ALEAC. Tem lógica a informação.

CADA UM NO SEU QUADRADO

Da bancada estadual do Juruá, pode se destacar nesta legislatura, três deputados estaduais: Antônia Sales (MDB), na sua contínua luta pela melhoria da Saúde no Juruá; Nicolau Júnior (PP), por ter sedimentado na ALEAC, uma base de apoio forte para o governo; e o Luiz Gonzaga, na sua lutar pelo avanço nas relações com o Peru, com sua ligação pelo Acre.

CENÁRIO DO MOMENTO

O deputado Pedro Longo (PDT) tem como foco do momento, disputar uma vaga de deputado federal pelo PSDB. Mas essa posição pode mudar, caso a chapa tucana não se mostre viável.

OPOSIÇÃO DA CACICADA

Durante a eleição, fracassou a estratégia dos caciques do PP de Feijó de ataques frontais ao prefeito eleito Jailson Ferreira (Republicanos), por ser assumidamente homossexual. Derrotou o preconceito por larga margem de votos. Se prepare para uma oposição forte por parte desta turma, que não esperava deixar o poder que ocupava há oito anos.

NÃO SE MOVE

Embora tenha potencial político para voos mais altos, a deputada federal Socorro Neri (PP) vai esperar ver como se move o tabuleiro político, antes de se aventurar a cargo majoritário. 2025 é um ano decisivo.

SAIR DA TOCA

Em 2025 – caso queira mesmo ser candidata a governadora em 2026 – a vice-governadora Mailza Assis tem que sair da toca, passar a fazer política e dar uma guinada na sua fraca divulgação. Pontos essenciais.

PUXADINHO DO BOCA

Não me afino ideologicamente com o prefeito Tião Bocalom, embora o respeite. Mas tem que se reconhecer a sua capacidade na articulação política. Na disputa da PMRB fez do PP um puxadinho da sua candidatura; e pode repetir o feito na eleição para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, elegendo o presidente. O PP deve ter adorado ser puxadinho.

QUAL O PAPEL DO ALYSSON?

A partir de janeiro, quando começa mais um mandato do prefeito Tião Bocalom; é que se vai saber se o vice-prefeito Alysson Bestene vai cumprir algum papel importante na gestão ou se será mera figura decorativa, como foi a vice-prefeita Marfisa Galvão.

BEM AVALIADOS

Os secretários Aberson Carvalho (Educação); e Pedro Pascoal (Saúde), estão fechando o ano bem avaliados e com a simpatia pessoal do governador Gladson. Podem aparecer como candidatos em 2026.

LUA DE MEL

Após seu casamento no sábado, o prefeito Tião Bocalom deve tirar férias e viajar em lua de mel. Nada mais natural. Felicidade ao casal.

ÚLTIMO MINUTO

Até o fechamento do BLOG a situação da disputa da mesa diretora não estava pacificada, com duas candidaturas: Joabe Lira (UB), apoiado pelo prefeito Bocalom; e Elzinha Mendonça (PP), pelo bloco de vereadores independentes, na briga pela presidência. Disputa desta natureza pode se decidir a um minuto antes da votação.

VOZ SOLITÁRIA

O vereador eleito de Rio Branco, André Kamai, será a única voz solitária do PT na oposição. Para quem não tinha um representante na Câmara Municipal de Rio Branco, já é um primeiro passo.

TENDÊNCIA

Não tenho nenhum dado conclusivo, mas noto uma tendência do MDB em apoiar o senador Alan Rick (UB) para o governo. Repito, é apenas uma observação. Mas que pode ser a meta.

SIMPATIA DECLARADA

O senador Sérgio Petecão (PSD) tem uma simpatia declarada pela candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo. Refere-se a ela como uma “grande amiga”. Não será surpresa se declarar de forma oficial o seu apoio.

FECHANDO UM ANO

Estamos caminhando para o fim de 2024. Nada a reclamar, só agradecer a Deus por mais um ano com saúde. E aos leitores que nos acompanharam ao longo do trajeto, obrigado. E, Viva 2025!

CAMPANHA ABERTA

No Acre é assim: termina uma campanha política e começa outra. É inevitável que, em 2025 seja aberto o debate sobre as eleições para senador e governador, a acontecer em 2026.

FRASE MARCANTE

“A parte da vida que vivemos é pequena. Pois todo o resto da existência não é vida, mas apenas tempo”. Sêneca.