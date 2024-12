Cheia dos rios impactou diretamente 120 mil acreanos em 2024

O ano de 2024 já é considerado o mais quente da história, e as previsões para o futuro próximo não são nada animadoras. Se nada for feito, o calor vai continuar aumentando e a vida vai se tornar impossível no nosso planeta.

Pela primeira vez, a Terra ficou com a temperatura média 1,5 grau acima do registrado na era pré-industrial. Limite que, se ultrapassado, pode trazer impactos devastadores. Somente no Brasil, nove ondas de calor marcaram o ano. Mais que um número, os termômetros acima da média causaram um enorme desequilíbrio climático e o resultado foram eventos cada vez mais extremos.

Em maio de 2024, a região central do país vivia uma forte onda de calor. Enquanto isso, uma frente fria estacionou sobre o Rio Grande do Sul. Em poucos dias, o estado ficou debaixo d’água e virou notícia no mundo todo. Foram milhares de desabrigados e 183 mortos. Na outra ponta do mapa, 120 mil acreanos foram impactados este ano por uma cheia histórica do Rio Acre.

Já no outro extremo do clima, a falta de chuvas secou biomas inteiros. No Amazonas, comunidades que dependiam dos rios para o transporte ficaram isoladas. Em Manaus, o Rio Negro atingiu a menor cota da história e quase 770 mil pessoas foram afetadas. No Pantanal, a estiagem recorde foi gatilho para o fogo. Mais de dois milhões de hectares, o equivalente a 15% do bioma, foram queimados. Com queimadas recordes este ano, o Brasil se viu como um dos maiores emissores de carbono do planeta. E São Paulo esteve no topo do ranking com a pior qualidade de ar do mundo.

Enquanto isso, o mundo se reunia em Baku, no Azerbaijão, para a 29ª Conferência do Clima. Mas o resultado não agradou. O dinheiro aprovado para financiar o combate às mudanças climáticas é bem menor que o necessário para evitar os piores impactos da crise. Com esse resultado aquém do esperado, a expectativa de um acordo que possa salvar o planeta recai sobre o Brasil, que será o anfitrião da próxima Conferência Mundial do Clima, no final de 2025, em Belém, capital paraense.