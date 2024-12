Cachorros abanando a cauda estão sempre felizes? Especialista explica

Todo tutor de cachorro costuma achar o fato deles balançarem o rabinho um costume muito fofo, principalmente quando eles estão demonstrando felicidade. Sabemos que quando um cachorro abana a cauda, ele está atrás de interação com seus tutores. Mas será que todas as interações significam felicidade?

“Equilíbrio. Os cães usam a cauda como se fosse um membro para auxiliar no equilíbrio. Do mesmo jeito que a gente usa os braços quando estamos precisando equilibrar, os cães usam a cauda. Quanto maior a cauda, mais ela ajuda no equilíbrio.”, disse.

O especialista ainda explicou que muitas vezes quando um cachorro está abanando a cauda, além de felicidade, pode significar outras emoções, como medo. “Pode haver outra emoção, como medo em cães que estão se preparando para atacar. Geralmente a calda fica mais ereta e com movimentos curtos.”

Para poder identificar a diferença desses movimentos, o adestrador explica que “quando o cão está feliz, cauda abana com movimentos bem amplos, de um lado para o outro. Quando ansioso, a cauda faz movimentos curtos, quase vibrando sem chamar muita atenção.”, disse.

Fonte: BNEWS