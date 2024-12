Zico detona COB após ser assaltado durante as Olimpíadas em Paris: “Fiquei muito chateado”

Ídolo do Flamengo e um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, Zico passou por uma situação complicada durante as Olimpíadas de Paris. O ex-jogador foi assaltado na capital francesa, onde os criminosos levaram a mala de sua esposa.

Em entrevista ao programa Redação SporTV, do Grupo Globo, o Embaixador do Time Brasil teceu duras críticas ao Comitê Olímpico do Brasil na condução do caso. Zico afirma não ter recebido qualquer ligação dos dirigentes ou suporte da entidade.

Fiquei muito agradecido pelo convite, homenagem, mas às vezes você está preparado para uma coisa e acontece outra (…) Fiquei muito chateado porque até hoje ninguém do COB, nem presidente, pessoal de lá, veio falar comigo. Não deram uma ligação para saber e tal, isso é chato. Responsabilidade muito grande que eles tiveram. Não teve ninguém (dos padrinhos) que ficou no hotel, todo mundo saiu do hotel (por conta da segurança). O outro hotel fui eu que custeei”, afirma Zico.

O Ídolo do Flamengo narrou com detalhes toda ação dos criminosos e criticou também o hotel em que os homenageados dos Jogos Olímpicos ficaram.

Houve um erro do local que foi colocado os embaixadores e padrinhos. Local que, ao meu ver, não tinha nada a ver. Era um lugar perigoso, senti falta de segurança. Não tinha nenhuma segurança. O carro que levou a gente era alugado, não tinha passagem (credencial) para outros lugares. Pessoas inexperientes, eram garotos, jovens, dirigindo. Então eu tive que trocar de hotel, porque ali não tinha segurança”, disse o ex-jogador.

E completa: “No momento que fui trocar de hotel, coloquei as malas no carro, alguma pessoa veio na frente e começou a falar com o motorista, e o motorista não entendia nada de francês. Eu entendia alguma coisa, ele estava dizendo que o carro estava mal estacionado. E não estava, ele estava tirando nossa atenção. Aí, com as malas no carro, outro cara veio atrás, abriu, levantou e tirou a mala de mão da Sandra. Foi questão de dois minutos”, relata.

Segundo Zico, o caso ainda não foi encerrado, mesmo após o fim dos jogos na França. Após o assalto, o ex-jogador chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para custear um novo hotel, devido a sensação de insegurança. O COB ainda não se manifestou sobre as críticas.

As coisas dela estavam ali, eram coisas valiosas, valiosas de sentimental, de presentes que eu tinha dado em datas importantes. E isso acaba contigo, estragou a experiência dos jogos. Fiquei seis horas nas delegacias, fui em duas delegacias, veio um advogado do COB para dar uma força. Estão ainda vendo, parece que prenderam os dois caras, e a gente está na luta”, concluiu.

