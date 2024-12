“Viaduto na Estrada Dias Martins é homenagem ao agronegócio e à riqueza da Amazônia”, diz prefeitura de Rio Branco

O viaduto da Estrada Dias Martins foi um projeto idealizado pela Prefeitura de Rio Branco para otimizar a malha viária da região que concentra muitas faculdades e comércios. A estrutura vem para aliviar o tráfego que os moradores enfrentam em horários de pico, às vezes, ficando de minutos e até mesmo, horas no engarrafamento.

Segundo o grafiteiro e arquiteto Mahatma Mahá, a solicitação foi que ele buscasse trazer elementos que homenageassem a fauna, flora e a riqueza extrativista do Estado.

“Aqui ele está representando vidas, ou seja, as pessoas passam e se sentem representadas aqui. Quem trabalha com banana, castanha, café e para quem admira a Amazônia lá na parte de cima. Então, essa é uma oportunidade de a pessoa ter essa linguagem, uma troca com a população”, informou o artista.

Além do grafite, a ornamentação encontrada na parte inferior do viaduto também ganha forma com a finalização dos espelhos d’água, organização da botânica do espaço e claro, a instalação do nome Beth Bocalom, uma homenagem prestada pelo prefeito da capital Tião Bocalom, a sua falecida esposa.