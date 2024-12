Sergio Ramos pede salário astronômico para atuar por clube brasileiro; saiba quanto

Clube da Série A tem interesse no ex-zagueiro do Real Madrid | Bnews - Divulgação Divulgação/Real Madrid

Clube da Série A tem interesse no ex-zagueiro do Real Madrid | Bnews - Divulgação Divulgação/Real Madrid

Interessado no zagueiro Sergio Ramos, o Cruzeiro consultou os agentes do espanhol para saber a viabilidade do negócio. E os valores assustaram: o defensor pediu cerca de R$ 5 milhões mensais para atuar na Raposa. A informação foi revelada pelo site GOAL, nesta sexta-feira (27).

A pedida do ex-Real Madrid afasta o Cruzeiro do negócio, que tinham a intenção de trazê-lo para o Brasil em 2025. Os números exigidos são fora dos padrões do futebol brasileiro.

Sergio Ramos já deixou claro que dá preferência para permanecer atuando na Europa. Caso viesse atuar em solo brasileiro, o jogador se tornaria o maior salário do país. Hoje, o posto é de Memphis Depay, do Corinthians. O holandês fatura R$ 3 milhões mensais.

Fonte: BNEWS