Rio Acre sobe muito e Defesa Civil inicia plano de contigência em Rio Branco

Do ac24horas —

O nível do Rio Acre chegou a 10, 27m ao meio-dia de hoje. Desde às 6 horas da manhã, o nível subiu cerca de 42 centímetros. Com a elevação, o nível do manancial está praticamente a três metros da cota de alerta que é de 13,50m.

Diante do cenário, a Defesa Civil já deu início à segunda fase do plano de contingência. O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, informou que na quinta-feira, 26, foi solicitada a disponibilidade do Parque Wildy Viana, que será preparado para abrigar possíveis famílias desalojadas. “Hoje, já retornamos ao local para dar andamento às providências necessárias”, destacou.

A primeira etapa do plano de contingência, que inclui o mapeamento de bairros e escolas para situações de emergência, além do monitoramento diário do nível do rio, já está em andamento. A segunda fase, por sua vez, envolve a limpeza e organização do Parque Wildy Viana, que será utilizado como ponto de acolhimento em caso de desabrigamento de famílias.