Nova ZCAS provoca temporais pelo Brasil na reta final do ano; saiba como fica o Acre

On a rainy day, water gushes from a roof due to the large volume of water

On a rainy day, water gushes from a roof due to the large volume of water

Uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está se formando e será responsável por manter chuvas significativas em amplas áreas do Brasil, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2024. Este será o segundo evento de ZCAS registrado no ano, prometendo acumulados expressivos de precipitação e desempenhando papel importante no encerramento de 2024 com um cenário de chuvas volumosas.

O que é a ZCAS e o que tem favorecido sua formação?

A ZCAS é um sistema meteorológico caracterizado por uma faixa persistente de nebulosidade que se estende desde o Norte do Brasil até áreas do Sudeste, promovendo chuvas contínuas e abrangentes.

Em 2024, as condições do Oceano Pacífico têm desempenhado um papel crucial na formação desse tipo de sistema. Apesar das expectativas de configuração do La Niña, o fenômeno acabou não se concretizando, mantendo uma neutralidade na região do pacífico, mas com viés mais frio. As águas do Pacífico continuam mais geladas, criando condições ideais para a formação de sistemas como a ZCAS.

Previsão de chuvas volumosas

O novo sistema, previsto para atuar entre 26 e 30 de dezembro, deve trazer acumulados superiores a 100 mm em diversas áreas e até 150 mm em algumas regiões, conforme apontam os mapas meteorológicos. Os destaques para as chuvas incluem:

Proteja seu negócio entendendo os riscos climáticos. Adquira o relatório de mudanças climáticas e tome decisões assertivas!

Região Norte : Acre, Amazonas, Rondônia, sudoeste do Pará e sul do Tocantins.

: Acre, Amazonas, Rondônia, sudoeste do Pará e sul do Tocantins. Região Centro-Oeste : Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem registrar volumes significativos, especialmente em áreas já vulneráveis às precipitações intensas.

: Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal devem registrar volumes significativos, especialmente em áreas já vulneráveis às precipitações intensas. Região Sudeste: O centro-sul de Minas Gerais, o norte de São Paulo e o Rio de Janeiro devem concentrar os maiores volumes, com possibilidade de acumulados acima de 150 mm em alguns pontos, sinalizando atenção para riscos de alagamentos e deslizamentos.

Figura 1- Mapa de acumulado esperado entre 26 de dezembro de 2024 e 30 de dezembro de 2024. Fonte: Climatempo.

Vamos ter mais ZCAS em 2025?

A configuração meteorológica sugere grande possibilidade de formação de mais ZCAS ao longo dos próximos meses. A neutralidade com viés frio, aliada às condições favoráveis de umidade e circulação atmosférica, mantém o cenário propício para o desenvolvimento desses sistemas, que frequentemente trazem chuvas volumosas sobre grande parte do Brasil.

Já para amanhã, o primeiro dia de atuação deste sistema, os mapas de risco meteorológico apontam que amplas áreas do país estarão em alerta para temporais. Regiões em vermelho nos mapas sinalizam atenção para chuvas fortes e tempestades isoladas. Nas áreas destacadas em roxo, o risco aumenta ainda mais, com potencial de tempestades severas (chuva volumosa + temporal), abrangendo estados como Amazonas, sudoeste do Pará, norte do Mato Grosso, norte de São Paulo, leste de Goiás, sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro.

Figura 2- Mapa de risco para 26 de dezembro de 2024.

Fonte: Climatempo.