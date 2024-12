Mulher descobre traição e expõe marido e amante na igreja; assista

Uma mulher descobriu a traição de seu marido no dia seguinte ao Natal e decidiu expor o homem, que é pastor, e sua amante diante de toda a igreja. O caso aconteceu em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro.

No vídeo, que viralizou nas redes, a mulher conta que descobriu a infidelidade acessando o celular do marido e distribuiu prints impressos das conversas entre os amantes para os fiéis presentes na igreja.

A situação rendeu diversos memes e teve direito até a briga entre a esposa do pastor e a amante. Confira o vídeo:

🚨🙏🏼 MULHER DESCOBRE TRAIÇÃO DO MARIDO COM IRMÃ DA IGREJA NO RJ. 🚨 A AMANTE CHEGOU A PASSAR O NATAL NA PRÓPRIA CASA DA MULHER TRAÍDA. 📍 CAMPOS – RJ pic.twitter.com/b5AGGorGrZ — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) December 27, 2024

Fonte: BNEWS