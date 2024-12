Cruzeiro do Sul lança Edital com 380 vagas e salários de até R$ 4.526

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai contratar mais de 380 pessoas por meio de Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva (PSSCR) para a Educação. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 26, e os salários variam entre R$ 1.900 e R$ 4.526. O processo seletivo dispõe de vagas para pessoas com nível fundamental, médio e superior.

O processo seletivo tem validade de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade da administração municipal.

As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e poderão ser realizadas online, no site oficial da Prefeitura, entre os dias 2 e 9 de janeiro de 2025. Os interessados deverão preencher um formulário e anexar a documentação exigida, que inclui documentos de identificação, comprovantes de experiência e formação. A análise será feita com base nos currículos enviados, e os candidatos devem observar rigorosamente as orientações do edital para evitar desclassificações.

A seleção será realizada em uma única etapa, de caráter classificatório e eliminatório, com base na análise de títulos e experiência profissional. Os candidatos terão suas pontuações avaliadas pela Comissão de Avaliação e Julgamento de Títulos, que também será responsável por verificar se os requisitos de cada vaga estão sendo atendidos.

Os cargos são de Assistente Educacional, Educação Infantil, Mediador, Professor de Atendimento Educacional Especializado –AEE – para a Educação Infantil, Intérprete de libras, Professor de Libras, Professor da Educação Infantil, Professor do Ensino

Fundamental I, Professor do Ensino Fundamental II na área de Educação Física com registro no CREF, Geografia, História, Matemática, Ciências e Biologia, Língua Portuguesa, Artes, Língua Inglesa e Língua Espanhola, Licenciatura em Pedagogia ou Licenciatura Normal Superior, Nutricionista, Merendeira, Agente Administrativo, Psicopedagogo, Professor de Atendimento Educacional Especial, Educação de Jovens e Adultos – EJA, Merendeira, Agente Administrativo, Auxiliar de Transporte escolar, terrestre e Motorista de Ônibus Escolar.

O resultado preliminar do PSSCR será divulgado na página eletrônica da Prefeitura, e os candidatos poderão apresentar recursos em caso de discordância com os resultados.

“A realização do processo seletivo visa garantir que os serviços educacionais possam ser prestados de forma adequada e contínua, beneficiando toda a comunidade. O certame é fundamentado em diversas legislações, incluindo a Lei Orgânica Municipal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços educacionais no município”, citou o secretário de Educação, Edvaldo Gomes.

Mais informações podem ser obtidas através do edital, encontrado CLICANDO AQUI.