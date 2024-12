Bocalom vai decretar emergência na ETA I na tentativa de evitar falta de água em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom participou de uma reunião de alinhamento com a direção do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), Defesa Civil e representantes do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo. Em pauta, a recuperação de imediato da Estação de Tratamento de Água ETA l.

A grande preocupação dos gestores e da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), é com a elevação e retração do rio Acre, que movimenta o solo da região, comprometendo a estrutura da ETA, podendo levar ao colapso do sistema de abastecimento pela estação de tratamento.

“Uma vez que o rio Acre está enchendo e essa retração que ele pode ter, aí complica ainda muito mais e agrava a situação da ETA 1. Então, para que nós não tenhamos prejuízo e a população em abastecimento de água, nós estamos buscando todos os meios de recursos para poder minimizar todos os impactos que são as erosões e movimentação de massa”, explicou o coordenador da Comdec, tenente coronel Claúdio Falcão.

Na reunião foi pactuado o uso de um recurso no valor de quase 9 milhões de reais, previsto para o estado por meio de um termo de compromisso com o governo federal para a modernização da ETA I.

“Estamos terminando o projeto, vamos orçar e submeter a caixa, como é um recurso Federal precisa do anúncio da caixa, e a tratativa que nós temos, a determinação do governador Gladson Cameli, é que até o final de janeiro, nós já estejamos com a empresa contratada”, disse o secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago.

Para dar mais agilidade na liberação dos recursos, o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom pretende decretar situação de emergência na ETA, para tentar evitar o colapso no abastecimento.

“Nós tivemos um problema sério na ETA II, já empenhou o recurso, se Deus quiser a gente vai resolver o problema da ETA II, aí veio o problema da ETA I, e aí como o governo do Estado tem um recurso já garantido do governo federal, então nós vamos aqui fazer essa conversa, porque nós vamos decretar a situação de emergência, e aí é a hora em que o governo do Estado entra com o recurso que tem para poder fazer a recuperação, ou seja, a implantação de uma nova estação de tratamento, porque realmente 40% da cidade depende dessa estação de captação e tratamento. É muito importante. Eu estou feliz com essa conversa com o coronel Ricardo, com o secretário Egleuson, mais o coronel Ricardo, sua equipe toda, onde ficou definido que esse recurso que o governo do estado já tem vai colocar à disposição para a gente recuperar a nossa ETA 1 para que a nossa população não sofra de repente um caos muito grande pela falta de água” concluiu o prefeito.