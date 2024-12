Blitz da Telefonia Móvel passou por Rio Branco e conclui meta de fiscalizar 27 capitais

Ministério das Comunicações concluiu a meta de fiscalizar todas as 27 capitais brasileiras com a Blitz da Telefonia Móvel até o final de 2024. A iniciativa é uma parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para verificar a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel, como velocidade e cobertura de sinal.

“Criamos a Blitz da Telefonia Móvel no ano passado por causa das reclamações que recebemos de problemas no serviço prestado em diversas cidades do Brasil. Montamos esta força-tarefa com a Anatel para fiscalizar in loco a situação nos principais pontos das capitais. Além disso, criamos parâmetros mais rigorosos para atestar a qualidade do serviço e poder oferecer à população ainda mais conectividade”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Cada capital teve 21 pontos estratégicos de verificação de sinal. A ação utiliza equipamentos para avaliar a qualidade do sinal das operadoras, com o objetivo de elevar os padrões de serviço. Os locais escolhidos foram os de maior circulação de pessoas, como rodoviárias, aeroportos, universidades, centros comerciais, pontos turísticos e postos de saúde. Com isso, o Ministério das Comunicações e a Anatel agiram em mais de 550 áreas para medição de sinal.

Após as vistorias, a Anatel produziu relatórios que foram enviados ao Ministério das Comunicações e, posteriormente, às operadoras. Elas têm seis meses para corrigir as falhas que foram encontradas.

“Em 2025, vamos retornar às cidades para verificar as melhorias realizadas pelas operadoras. Todas elas foram notificadas e temos certeza de que a população vai sentir a diferença. A telefonia e a internet móvel são serviços essenciais para as pessoas e vamos continuar cobrando uma prestação de serviço de alto nível”, disse o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tercius.

A iniciativa faz parte do programa ConectaBR, que tornou mais rigoroso o índice de cobertura das prestadoras de serviço com níveis de qualidade adequados, passando de 80% para 95%. Além disso, a velocidade mínima da internet móvel do 4G passou para 10 mbps e do 5G, para 100 mbps.

Lista das Blitze realizadas

1. São Luis/MA (21/10/2023)

2. Cuiabá/MT (05/12/2023)

3. João Pessoa/PB (31/01/2024)

4. Belém/PA (11/03/2024)

5. Fortaleza/CE (27/03/2024)

6. Natal/RN (08/04/2024)

7. Macapá/AP (03/05/2024)

8. Teresina/PI (21/06/2024)

9. Brasília/DF (26/06/2024)

10. São Paulo/SP (03/07/2024)

11. Rio de Janeiro/RJ (12/08/2024)

12. Recife/PE (14/08/2024)

13. Goiânia/GO (26/08/2024)

14. Vitória/ES (26/08/2024)

15. Manaus/AM (26/08/2024)

16. Curitiba/PR (26/08/2024)

17. Maceió/AL (12/09/2024)

18. Salvador/BA (20/09/2024)

19. Belo Horizonte/MG (26/09/2024)

20. Campo Grande/MS (27/09/2024)

21. Rio Branco/AC (21/10/2024)

22. Florianópolis/SC (21/10/2024)

23. Porto Alegre/RS (28/10/2024)

24. Palmas/TO (19/11/2024)

25. Aracaju/SE (21/11/2024)

26. Boa Vista/RR (16/12/2024)

27. Porto Velho/RO (20/12/2024)