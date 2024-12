A decisão que mudou o rumo das eleições no Acre em 2024: Astério Moreira traz revelações

O roteiro político estava meticulosamente preparado com estratégias e desenhos bem definidos. O partido PROGRESSISTA planejava formar uma aliança com o MDB na capital, apresentando Marcus Alexandre como candidato principal e Alysson Bestene como vice. Este acordo envolveria necessariamente Cruzeiro do Sul, terra do governador Gladson Cameli, Nicolau Júnior, Luiz Gonzaga, Clodoaldo Rodrigues entre outros aliados.

Com Jéssica Sales liderando as pesquisas, ela deveria se unir ao prefeito Zequinha. O resultado prático desta aliança seria o apoio do governo, do PP e de outros partidos da base a Chicão (Mâncio Lima) e Leila Galvão (Brasiléia), ambos também à frente nas pesquisas. Neste cenário, o prefeito Tião Bocalom (PL) se encontrava completamente perdido.

No entanto, o ex-prefeito Vagner Sales e os veteranos políticos do MDB alteraram drasticamente o curso dos eventos, cometendo o maior erro político de suas carreiras e de quem aspirava retornar ao poder. Em Cruzeiro do Sul, Vagner recuou no acordo, o que teve consequências para o partido em todo o Acre. Este foi o início de sua retumbante derrota nas urnas. Do resultado, não é necessário dizer nada.

Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos/ Estive no fundo de cada vontade encoberta/ E a coisa mais certa de todas as coisas/ Não vale um caminho sob o sol… (Caetano Veloso)

. Tem um assunto que pega muito mal para o Congresso Nacional; não querer transparência absoluta e total nas emendas parlamentares!

. Afinal de contas, é dinheiro público!

. Usar toneladas de bilhões de reais a revelia vai fazer muitas pontes caírem como a do Tocantins que une o Estado do Maranhão.

. Quem não deseja ser investigado pela Polícia Federal se não cometeu crime algum?

. Segundo Paulo, o Apóstolo, a lei é para o malfeitor e não para os homens de bem.

. Simples assim!

. Em 2024 o MPF, MPE, CGU, TCE, TER atuaram muito bem…

. Em uma igreja periférica o pastor perguntou no culto de domingo à noite:

. Quem não vendeu o voto nas eleições deste ano levante a mão para receber uma oração especial?

. Constrangimento geral!

. A propósito, o trânsito na Dias Martins/ Ceará só vai melhorar quando os dois elevados estiverem prontos.

. Grandes lojas reclamando das vendas, porém, os pequenos comerciantes vibrando com o intenso movimento.

. É a velha história:

. “Quem não pode comer carne, vai de ovos”.

. Ninguém vai morrer de fome!

. Que tristeza: Brasiléia é a cidade mais violenta do Acre!

. O deputado Adaílton Cruz (PSB) se destacou como um dos melhores parlamentares de 2024.

. Diga, Macunaíma!

. “Acho que se existisse a Dom Porquito nos dias de Moisés, o Príncipe do Egito, Yavé não teria proibido os judeus de comerem carne de porco, ah bichinho gostoso”.

. Sei que você gosta mesmo é de paca, jabota, veado, guariba … tudo no leite da castanha!

. Gostava!

. Xandão e Dino, no STF, estão fazendo história!

. Bom dia!