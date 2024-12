VÍDEO: Xuxa encanta web com roupinha personalizada de Doralice

A apresentadora Xuxa Meneghel não esconde seu amor pela sua cadelinha da raça Yorkshire chamada Doralice. Dessa vez, a famosa encantou os seus seguidores ao compartilhar um registro adorável da cadela.

No vídeo compartilhado no Instagram, Doralice apareceu usando uma roupinha personalizada para o frio, sendo essa um sobretudo com capuz vermelho que a deixou ainda mais fofa.

“A roupinha de frio dela. Prontinha pra passear”, declarou na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram a cachorrinha. “Tá linda Doralice Feliz Natal”, “Doralice nossa dog influencer”, “Duas lindezas, meu Deus”, “Eu sou apaixonada por Doralice” e “Hoje eu queria ser só o cachorro da Xuxa kkk”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS