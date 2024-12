VÍDEO: Cadela é incluída em amigo secreto e tem reação fofa ao ver presente

Cachorrinha protagonizou momento viral no TikTok ao ser incluída em amigo secreto | Bnews - Divulgação Reprodução / Redes sociais

Para deixar as festividades natalinas ainda mais especiais, uma família decidiu incluir sua cadelinha chamada Kiara no amigo secreto de fim de ano, protagonizando um momento adorável com o animal de estimação.

No vídeo compartilhado no TikTok, nesta quarta-feira (25), uma mulher apareceu com um saco de presente na mão declarando que a sua amiga secreta era a Kiara. Ao ouvir seu nome, a cadelinha disparou animada e ficou ainda mais feliz ao ver que tinha ganhado brinquedinhos.

“Ela acha que é gente, então participa do amigo oculto também”, dizia a legenda da publicação.

O registro divertido viralizou e atingiu 1,6 milhão de visualizações e 333 mil curtidas, encantando os internautas. “Ela entrando ‘que isso Márcia não precisava'”, “Você não exclui ninguém né Jojo”, “Ela de rena entrando receber o presente do amigo oculto” e “Eu chego a me emocionar quando vejo essas cenas, é tão bom ver um animalzinho ser amado, cuidado, essa família com certeza é muito feliz”, declararam nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS