Sem vergonha! Homem curte praia pelado e revolta banhistas: “cadê a polícia?”

Um homem decidiu aproveitar uma praia, em plena luz do dia, completamente nu, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira de Natal (25). A cena foi registrada em vídeo por um surfista que estava no local e gerou indignação nas redes sociais.

O episódio aconteceu na Praia de Ipanema, uma das mais famosas da capital carioca. As imagens foram feitas pelo surfista César Branco, que capturou o momento em que o homem estava deitado em uma canga, sem nenhuma peça de roupa.

Além disso, o homem aparentava estar tranquilo e mexia no celular como se tudo estivesse normal. “Essa hora da manhã, 25 de dezembro, a outra ali atrás lendo um livro, que se f0d@. O maluco tá chegando lá, olhando de lado, e o maluco ali. Garoto de Ipanema. Ele está pelado”, narrou o autor do vídeo.

Nas redes sociais, vários internautas criticaram a atitude do rapaz. “Cadê a polícia?”, questionou uma usuária.

ASSISTA:





Fonte: BNEWS