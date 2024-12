‘Rolêzinho de Natal’: evento com motos roubadas termina com apreensões e mais de 150 multas; veja vídeo

Parte do grupo de motoqueiros tentou fugir, pulando o canteiro central com a moto após chegada da polícia | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Parte do grupo de motoqueiros tentou fugir, pulando o canteiro central com a moto após chegada da polícia | Bnews - Divulgação Reprodução | Redes Sociais

Um evento organizado por motoqueiros terminou com pelo menos 15 motos apreendidas na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso do Sul. O ‘rolêzinho de Natal’ contou com cerca de 250 veículos, que se reuniram para fazer manobras arriscadas na capital sul-mato-grossense.

De acordo com a Polícia Militar (PM-MS), as equipes foram acionadas por populares e, ao chegarem no local indicado, parte do grupo de motoqueiros tentou fugir, pulando o canteiro central com a moto.

Ainda segundo informações da PM, foi necessário o uso de spray de pimenta e armas de impacto controlado para conter a situação. Durante a intervenção, algumas motocicletas foram abandonadas no local, sendo posteriormente apreendidas.

Os envolvidos no ‘rolêzinho’ ainda estavam com veículos adulterados e, pelo menos, uma das motos apreendidas era roubada. Ao todo, foram 155 multas de trânsito aplicadas pelos policiais militares.

Todos os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (Semob).

Assista:





Fonte: BNEWS