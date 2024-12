Protagonismo feminino, modernização e trabalho comunitário marcam 2024 na PMAC

O ano de 2024 foi marcado por conquistas históricas para a Polícia Militar do Acre (PMAC), que consolidou seu papel como uma instituição essencial para a segurança pública e para o fortalecimento do estado. A instituição, que atingiu o marco de 108 anos em maio, implementou diversas iniciativas que fortaleceram a relação com a comunidade, fomentaram sua modernização e ampliaram os serviços prestados. Foram várias as frentes de atuação, sobretudo nas áreas sociais, de infraestrutura, tecnologia e capacitação. O protagonismo feminino nas fileiras da PMAC ganhou um capítulo à parte, com a nomeação de uma mulher, pela primeira vez em mais de 100 anos, ao cargo de comandante-geral.

Os investimentos do governo do Estado ao longo do ano, com valores que superam 19 milhões de reais, possibilitaram a aquisição de tecnologias, a modernização da infraestrutura e a otimização das operações e do atendimento à população. A compra de geradores de energia, mobiliário, armamentos modernos, equipamentos e sistemas de comunicação proporcionou uma gestão e atuação mais eficiente no combate à criminalidade. Além disso, a instituição recebeu mais de R$ 300 mil em emendas parlamentares estaduais, que serão empenhadas até o final do exercício, e executou quase R$ 1 milhão em convênios com a Prefeitura de Rio Branco, o que resultou no reforço do policiamento, por meio do pagamento de bancos de horas aos militares.

O comando da corporação deu início, com base no planejamento estratégico institucional, a ações que impactam as comunidades mais distantes e isoladas, e fortaleceu a relação com a população e lideranças dessas localidades. Como exemplo, o lançamento do Patrulhamento Comunitário Rural levou segurança para as regiões mais afastadas, entre elas a Transacreana e a zona rural do município de Xapuri, com viaturas modernas, comunicação via satélite e profissionais especializados.

Patrulhamento Rural em Xapuri. Foto: Dhárcules Pinheiro

O então comandante-geral, coronel Luciano Dias Fonseca, destaca que os avanços experimentados são reflexos do compromisso de cada policial militar e do apoio indispensável do governo do Estado. “Estamos no caminho, construindo uma Polícia Militar cada vez mais qualificada, humana e conectada às necessidades da sociedade acreana. Reforçamos o que consideramos essencial: a proximidade com a nossa comunidade. E cada investimento, seja em equipamentos, infraestrutura ou na formação de nossos policiais, teve um olhar voltado para o cidadão, onde enxergamos não apenas números ou índices, mas vidas que dependem do nosso trabalho diário”, disse.

Impacto social

Os projetos sociais também foram um dos pilares da atuação da PMAC. O Programa de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), que completou 25 anos em 2024, alcançou comunidades indígenas e áreas urbanas, promovendo cidadania e conscientização de centenas de alunos sobre prevenção às drogas. Além disso, a parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) garantiu maior segurança nas escolas e fortaleceu a relação entre a polícia e a comunidade escolar.

Formatura do Proerd. Foto: Onofre Brito/Secom

Em outras frentes, iniciativas como o Festival de Pipas, realizado na parte alta da cidade de Rio Branco, e a participação no projeto Juntos pelo Acre, promovido em parceria com diversos órgãos e setores do governo, uniram educação e conscientização para um convívio social mais harmonioso.

O policiamento comunitário, intensificado em todo o estado, mudou a realidade de bairros com altos índices de criminalidade, como o Complexo Habitacional Cidade do Povo, que vivia disputas territoriais por organizações criminosas. Atendida pela Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (CPCDH), da PMAC, essa comunidade viu os números negativos despencarem e passou a colecionar histórias positivas.

Valorização e capacitação profissional

Em 2024, a Polícia Militar intensificou a formação e a capacitação dos seus profissionais. Pelo menos 1.197 policiais militares, oficiais e praças passaram por um dos 28 cursos de formação realizados pela instituição, enquanto outros 67 foram enviados para cursos e especializações fora do estado. Cursos pioneiros, como o 1º Curso de Trânsito Aplicado do Acre, em parceria com o Detran-AC, e a formação de novos oficiais de saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) representaram avanços históricos na qualificação do efetivo.

Seguindo a política de valorização profissional, ao longo do ano, a instituição promoveu 214 policiais militares, oficiais e praças a novos postos e graduações. Os militares foram qualificados para novas funções e atribuições dentro dos seus quadros de carreira.

Pioneirismo

O ano de 2024 ficará marcado na história da PMAC pelo protagonismo feminino. Pela primeira vez, uma mulher, a coronel Marta Renata Freitas, assumiu o subcomando da instituição e, posteriormente, o comando-geral, representando um marco na luta pela igualdade de gênero dentro da segurança pública. Foi um período em que diversas mulheres assumiram o comando de batalhões de áreas, unidades especializadas, principais diretorias e assessorias da PM. Esse avanço é reflexo de um trabalho de décadas, que tem valorizado a presença feminina em cargos de liderança.

Olhar para o futuro

Com um histórico de conquistas e uma trajetória marcada por avanços, a PMAC encerra 2024 com o olhar voltado para o futuro. A transição histórica de comando reflete a continuidade de um trabalho sólido e inovador. O compromisso com a modernização, a eficiência e a proximidade com a comunidade são pilares que permanecem firmes, mesmo diante dos desafios que ainda precisam ser superados.

Para a atual comandante-geral, coronel Marta Renata Freitas, com o apoio do governo do Estado e da sociedade civil, a Polícia Militar está pronta para enfrentar os desafios futuros e contribuir para a construção de um Acre mais seguro para todos. “Nossa instituição é uma força viva, que cresce a cada desafio. Temos muito a melhorar e evoluir para seguir avançando. Olhar para o futuro é enxergar além do hoje, reconhecendo desafios, mas também as oportunidades que o amanhã nos reserva. É planejar com responsabilidade, acreditando no poder da transformação e na capacidade humana de construção. O futuro nos intima a inovar e caminhar com coragem para superar os limites e barreiras que a vida apresenta”, concluiu a comandante.