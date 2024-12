O recado da vice-governadora aos acreanos para 2025: “prosperidade, fé e muito amor”

A vice-governadora do Acre e titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, concedeu uma entrevista nesta terça-feira, 23, ao programa Gente em Debate, conduzido pelos radialistas Jefson Dourado e Damião Viana, na Rádio Difusora Acreana. O objetivo foi destacar as principais ações do governo do Acre durante o ano de 2024.

Durante o programa, Mailza falou sobre os avanços no governo, incluindo obras importantes e as ações da SEASDH voltadas para atender pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua e famílias sem moradia, além de iniciativas de apoio à participação feminina no estado. A gestora também destacou as campanhas de fim de ano, que arrecadaram e distribuíram brinquedos e alimentos para milhares de famílias, e a parceria com o governador Gladson Cameli.

Mailza definiu a gestão do governador Gladson Cameli como “eficiente e humana”, priorizando a dignidade e o bem-estar das pessoas: “Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas. Buscamos tanto promover a modernidade, com investimentos em tecnologia, quanto garantir a segurança mínima para os municípios”.

Infraestrutura e grandes obras

Mailza iniciou sua participação no debate discorrendo sobre obras significativas do governo, como a ponte sobre o Rio Iaco, em Sena Madureira: “Conseguimos entregá-la em um tempo muito curto e tenho certeza de que a população está bem servida com essa obra”. Também mencionou a duplicação da BR-405, em Cruzeiro do Sul: “A cidade está muito feliz com a obra. Facilitou a vida de muita gente, como comerciantes e moradores da região”.

Gestora falou sobre principais ações estaduais. Foto: José Caminha/Secom

Outras obras estão sendo realizadas em várias regiões do estado, como Plácido de Castro e Senador Guiomard, na estrada de Porto Acre. “São estradas que estavam deterioradas, mas conseguimos realizar a manutenção, graças ao compromisso do governo do Estado de entregar o melhor para a população”, observou.

União e parceria com o governador Gladson Cameli

A parceria com o governador Gladson Cameli é reconhecida em todo o Acre. Mailza explicou que a relação com o governador é pautada pelo respeito, profissionalismo e compromisso com os interesses do estado. “Desde a continuidade do mandato dele no Senado até agora, como vice-governadora, nossos propósitos permanecem alinhados”, assegurou.

A vice-governadora destacou ainda que a liberdade para trabalhar no governo tem sido fundamental para o sucesso de suas ações. “Tenho a liberdade para atuar, conhecer e participar das ações. Sei dos meus limites, mas tenho a oportunidade de estar envolvida com as equipes e secretarias, compreendendo as dificuldades do estado”, ponderou.

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos

À frente da SEASDH, Mailza busca promover a garantia de três políticas essenciais: segurança alimentar e nutricional, assistência à população e garantia de direitos. “Tudo isso está alinhado ao nosso lema: ‘Governo para cuidar das pessoas’”, afirmou.

Na área de segurança alimentar, a gestora frisou o objetivo de garantir acesso à alimentação de qualidade e com valor nutricional. “Temos uma forte parceria com o PAA [Programa de Aquisição de Alimentos], que assegura a distribuição de alimentos. Além disso, estamos implementando o projeto de hortas comunitárias, permitindo que pessoas em municípios distantes ou em terrenos urbanos vazios possam produzir alimentos frescos para suas famílias”, relatou.

Mailza também mencionou a importância das políticas de assistência social, que considera a base para a superação da vulnerabilidade: “Quando você protege e garante os direitos das pessoas, cria condições para que superem situações difíceis”. Em relação aos direitos humanos, explicou que a SEASDH busca assegurar o acesso a direitos garantidos pela Constituição: “Muitas questões são encaminhadas aos órgãos competentes ou resolvidas diretamente por nós.”

População em situação de rua

Sobre a população em situação de rua, a vice-governadora reconheceu que é um problema presente em todo o estado e país, mas que o governo tem buscado soluções efetivas. “Esse é um problema nacional, que tem se agravado nos últimos anos. Estamos atuando em parceria com as prefeituras, para implementar políticas públicas que vão além do assistencialismo, focando na reintegração dessas pessoas à sociedade, com projetos de acolhimento, qualificação profissional, acesso à saúde e apoio psicológico”, informou.

A gestora ainda lembrou que o Acre foi o primeiro estado a assinar o plano Ruas Visíveis, uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos. “Estamos adotando medidas como o levantamento detalhado dessa população e ações para ajudar as pessoas a saírem dessa situação”, argumentou.

Acordo com as famílias acampadas na Assembleia Legislativa

Mailza também abordou o atendimento às 33 famílias que estavam acampadas no hall da Assembleia Legislativa, em Rio Branco, após serem desapropriadas de uma área no bairro São Francisco, reiterando que, desde o início, a SEASDH, com uma equipe técnica formada por assistentes sociais, psicólogos e gestores, iniciou o diálogo para compreender as necessidades das famílias e elaborar relatórios sociais: “Nosso objetivo é buscar soluções permanentes, garantindo a moradia e evitando a dependência de medidas provisórias”.

Ao fim da negociação, foi fechado com as famílias o acordo de um ano de aluguel social, garantido pelo Programa Bolsa Moradia Transitória da SEASDH.

Ações e legado

A vice-governadora destacou ainda o principal objetivo da gestão, em parceria com o governador Gladson Cameli, de enfrentar os desafios com foco em desenvolvimento socioeconômico e geração de emprego e renda: “Temos discutido intensamente as ações necessárias para garantir emprego, renda e aumento da produção. Isso requer muito trabalho, investimentos em tecnologia e desenvolvimento de ideias inovadoras”.

Mailza também enfatizou os investimentos significativos na educação, como a entrega de 34 mil tablets para estudantes, a distribuição de uniformes escolares gratuitos e a introdução do Prato Extra, programa direcionado a melhorar o aprendizado, e a reforma de escolas. “Esses investimentos valorizam a educação e garantem mais oportunidades de qualificação da mão de obra, permitindo que os jovens possam trabalhar e gerar sua própria renda”, detalhou.

Valorização das mulheres na gestão estadual

O protagonismo feminino é um destaque na gestão de Gladson e Mailza, com 17 mulheres presidindo secretarias e autarquias estaduais. Um marco histórico foi a passagem do Comando-Geral da Polícia Militar para a coronel Marta Renata Freitas, a primeira mulher a ocupar o cargo. “Isso é uma grande valorização da mulher, que também é refletida em outras políticas implementadas, como a criação da Delegacia da Mulher, que funciona 24 horas”, avaliou.

Compartilhando esperança no fim de ano

A SEASDH também ajudou a promover ações de fim de ano, como a campanha Papai Noel dos Correios, que entregou mais de 800 brinquedos, e a arrecadação de alimentos por meio do jogo de futebol entre Flamengo e Santa Cruz. “Arrecadamos brinquedos nas secretarias e conseguimos atender muitas famílias que não teriam condições de presentear seus filhos”, destacou Mailza.

A vice-governadora concluiu a entrevista desejando um ótimo fim de ano aos acreanos: “Que o amor de Cristo reine em cada coração, que as famílias sejam protegidas e que tenhamos prosperidade, fé e muito amor. Só assim conseguiremos construir, juntos, um Acre melhor, mais digno e cheio de esperança”.