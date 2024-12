Noiva tem buquê roubado na porta da igreja; veja vídeo

Uma noiva foi surpreendida na frente da igreja que aconteceria seu casamento, no Rio de Janeiro. Rachel Sion estava com o buquê na mão, quando foi roubada por um ciclista.

Quando ela e uma mulher pararam para atravessar a rua, um homem passou de bicicleta e levou as flores. Alguns metros a frente o buquê foi encontrado. No vídeo que circula na internet, mostra o momento exato que tudo acontece e a reação de Rachel. Os internautas achara graça do ocorrido e criticaram a cidade.

“A famosa cidade maravilhosa kkkk”, comentou um. “Amigo de Lula pra trocar por uma cervejinha”, escreveu outro.

Fonte: BNEWS