Motorista atropela assaltantes e impede roubo de moto; assista o vídeo

Um motorista, cuja identidade não foi divulgada, atropelou dois assaltantes e impediu um roubo na zona sul de São Paulo, na tarde desta terça-feira (24). Com a ação, os suspeitos fugiram sem conseguir levar a moto que haviam tomado de um homem.

O incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Nações Unidas e Engenheiro Alberto de Zagottis, próximo ao Shopping SP Market. Em imagens registradas no local, é possível ver o momento em que dois assaltantes, um deles armado, abordam a vítima e tomam a moto.

No vídeo, a vítima aparece entregando o veículo e o capacete aos criminosos. Logo depois, enquanto os assaltantes tentam fugir com a moto, o motorista avança com o carro e os atinge. Após o impacto, os suspeitos abandonam a moto e fogem a pé.





Fonte: BNEWS