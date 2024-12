Morre Ney Latorraca, aos 80 anos, vítima de um câncer de próstata

Morreu na manhã desta quinta-feira (26) o ator Ney Latorraca , aos 80 anos. O artista, que enfrentava as consequências de um câncer de próstata, teve uma sepse pulmonar e não resistiu ao tratamento. Conhecido por seus trabalhos na TV Globo, o ator foi diagnosticado com a doença em 2019 e seguia internado na Clínica São Vicente da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, desde o dia 20 de dezembro.

Após ser diagnosticado com a doença, o ator chegou a ser operado para a remoção da próstata. Por um tempo, Ney não apresentou mais sinais da doença. Entretanto, em agosto deste ano, o câncer voltou em metástase, atingindo outros órgãos do corpo. Ney Latorraca chegou a passar por um tratamento inicial após o retorno da doença, mas não obteve sucesso.

Antonio Ney Latorraca nasceu na cidade de Santos , no litoral de São Paulo, em 1944. Artista desde os 6 anos, iniciou sua carreira com uma participação em uma radionovela da Record. Nos anos 1970, o ator entrou no teatro e atuou em diferentes espetáculos, como Hair (1970), Jesus Cristo Superstar (1972), Bodas de Sangue (1973) e A Mandrágora (1975).

Até o momento, não foram dados detalhes sobre o local do velório e do sepultamento do ator.