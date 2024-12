Mega-Sena da Virada: veja como proteger o seu bilhete

A Mega da Virada é um dos eventos mais aguardados de final de ano e em 2024 oferecerá o maior prêmio de todos os tempos: R$ 600 milhões.

No entanto, alguns cuidados são necessários para garantir que o bilhete da aposta seja válido e, principalmente, não seja extraviado.

As apostas podem ser realizadas até as 18h do dia 31 de dezembro. O sorteio que acontece no dia da virada de ano está previsto para ser realizado às 20h, em São Paulo.

Os cuidados com o bilhete começam logo após a aposta ser realizada, já que o comprovante emitido pelo terminal de apostas é o único documento que habilita o recebimento dos prêmios.

Cheque as informações no bilhete

Antes de tudo, é importante checar as seguintes informações no bilhete após realizar a aposta:

Identificação do jogo

Data da aposta e do sorteio

Código da lotérica

Concurso

Prazo de validade do prêmio

Números apostados

Número do bilhete

Valor da aposta

É importante ressaltar que somente casas lotérica têm autorização da Caixa para a venda de apostas das Loterias Oficiais.

Nome e CPF

Se as informações estiverem corretas, no verso do comprovante basta escrever o nome completo e o número do CPF do apostador.