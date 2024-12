Condenado à pena de morte pelo assassinato de duas mulheres é idolatrado por brasileiras nas redes sociais: ‘Lindo’

Wade Wilson é alvo de diversos elogios no TikTok feitos por mulheres brasileiras | Bnews - Divulgação Montagem BNews/TikTok

Wade Wilson, de 30 anos, condenado à pena de morte pelo assassinato de duas mulheres na Flórida, nos Estados Unidos, em 2019, ganhou uma fama inesperada nas redes sociais. Após seus vídeos viralizarem no TikTok, o homem passou a receber diversos elogios de brasileiras.

A maioria dos comentários exaltam a beleza do condenado, que tem o rosto coberto por tatuagens, inclusive com símbolo que remete ao Nazismo. Algumas pessoas chegaram a criar perfis em homenagem a ele, com vídeos que ultrapassam um milhão de visualizações.

“Verdade seja dita, ele é um psicopata, mas o cara é elegante e sensual. Pena que não soube usar essa beleza. Como diz o ditado: belo por fora e podre por dentro”, disse uma. “Deus, esse homem está invadindo meu pensamento”, escreveu outra. “Se tiver mais lindo, desconheço”, disse a terceira.

Fonte: BNEWS