Colégio Militar Dom Pedro II divulga resultado definitivo para 2025

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre e a Secretaria de Educação e Cultura (SEE) tornaram público, nesta quinta-feira, 26, o resultado definitivo do processo seletivo para ingresso de novos alunos no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II.

A seleção abrangeu vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II e a 1ª série do Ensino Médio, referente ao ano letivo de 2025.

Os pais ou responsáveis pelos estudantes aprovados devem acompanhar as orientações para a efetivação das matrículas e os prazos estabelecidos pela instituição. Informações detalhadas estão disponíveis no site oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e no portal da Secretaria de Educação.

