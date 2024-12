Brasileira surfa onda apontada como a maior de uma mulher no Havaí; assista

A brasileira Michaela Fregonese surfou uma onda, no último domingo (22), que já vem sendo apontada como a maior encarada por uma mulher no Havaí, Estados Unidos. O feito foi alcançado em Jaws, local da ilha onde costumam ser registradas ondas gigantes.

“Foram dias muito loucos, mas eu sabia que eu poderia fazer história nesse dia e acho que fiz, olha o tamanho dessa bomba!”, escreveu Michaela em sua conta no Instagram.

Assista:

A onda surfada pela brasileira de 43 anos no foi retratada como a maior de um dia que o mar chegou a 70 pés, equivalente a 21 metros.

A validação das ondas não é imediata. A performance da surfista é filmada e fotografada. É com base nesse material que será determinado o tamanho real. A estatura de quem está sobre a prancha é usada como referência pelos validadores.

As maiores ondas da temporada são celebradas no Big Wave Award, premiação da Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês). Michaela, especialista nas chamadas big riders, já é figura conhecida do evento. Ela foi indicada por uma onda surfada em 2019.

Fonte: BNEWS