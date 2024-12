Após seca intensa, Rio Juruá sobe neste fim de ano e põe Defesa Civil em alerta

O governo do Estado do Acre está em alerta diante do aumento do volume de chuvas que atinge a região do Vale do Juruá. A Defesa Civil estadual já colocou em prática um plano de contingência para minimizar os impactos à população caso o Rio Juruá transborde, cenário que se torna mais provável com a intensificação do período de chuvas intensas.

De acordo com o chefe da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, as equipes estão atuando de forma preventiva para garantir a segurança das comunidades ribeirinhas. “Já temos pontos de monitoramento instalados ao longo do rio, e estamos trabalhando de forma integrada com os municípios para acompanhar qualquer alteração no nível das águas. Nossa prioridade é proteger vidas e dar uma resposta rápida e eficiente em caso de emergência”, afirmou o coronel.

O plano de contingência inclui medidas como o mapeamento das áreas de risco, a preparação de abrigos provisórios e a organização de equipes para ações de resgate e assistência às famílias que possam ser desalojadas. Além disso, a Defesa Civil está promovendo campanhas de orientação sobre como a população deve agir em caso de alagamentos.

Dados recentes apontam que o nível do Rio Juruá vem subindo gradativamente, mas ainda está abaixo da cota de alerta. Mesmo assim, o governo reforça que o momento exige atenção redobrada. “Estamos preparados para atuar rapidamente, caso a situação se agrave. O apoio da comunidade é fundamental nesse processo, seguindo as orientações e comunicando qualquer anormalidade”, destacou Batista.

A Defesa Civil pede à população que fique atenta aos comunicados oficiais e evite a disseminação de informações falsas, que podem gerar pânico. O monitoramento segue em tempo integral até o fim do período crítico das chuvas.