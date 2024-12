Teria coragem? Cristiano Ronaldo surpreende com “tradição de Natal” inusitada; veja vídeo

Cada família tem a sua tradição de natal. O atacante Cristiano Ronaldo, de 39 anos, tem a sua, mas antes da ceia, o atleta curtiu a folga natalina do Campeonato Saudita de forma inusitada. CR7 decidiu visitar um dos 10 locais mais frios do mundo.

Cristiano foi passar o “fériado” na Lapônia, território localizado no norte da Finlândia. Conhecida como “a terra do Papai Noel”, a região é conhecida por ter três meses de inverno com temperaturas que podem chegar até -30°C. O curioso é que, para o craque português, não bastava visitar o local, mas ir além.

Em dado momento, CR7 gravou um vídeo de cueca e bem-humorado nas redes sociais para mostrar um local coberto de neve e tomar um banho em uma piscina a -02º C. Na ocasião ele brincou com a experiência: “Vejam essa experiência. Congelante. Menos 20°. Tanto faz, vou tentar”, afirmou Cristiano Ronaldo.

Volta ao futebol

O craque português voltará à campo pelo Al-Nassr no próximo dia 09 de janeiro de 2025. Na época, o time de CR7 confrontará o Al-Akhdoud pela 14ª rodada do Campeonato Saudita. O Al-Nassr está em 4º lugar no Sauditão, com 25 pontos e 11 atrás do líder Al-Ittihad. Já para o vice-líder, a distância é um pouco menor: são apenas nove pontos de distância para o Al-Hilal, do brasileiro Neymar.

Fonte: BNEWS