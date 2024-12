Suspeitos tentam fugir da polícia se jogando no mar em praia de Salvador; ASSISTA

Se jogando no mar, ele tentou fugir dos policiais mas foi pego pela guarnição no local | Bnews - Divulgação Reprodução/Redes Sociais

Três suspeitos foram presos por policiais militares na praia do Porto da Barra, em Salvador, nesta terça-feira (24). Durante a abordagem, o eles tentaram escapar das autoridades de maneira inusitada: correram em direção ao mar e se jogaram na água. Apesar da tentativa de fuga, os policiais conseguiram detê-los.

A Polícia Militar (PM) esclareceu que o trio estava traficando drogas na praia. A ação chamou a atenção de banhistas que estavam no local, um dos principais cartões-postais da capital baiana. A fuga de um dos homens chegou a ser filmada por populares.

A PM detalhou que, durante o policiamento de rotina na orla da Barra, militares da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram informados por populares sobre a presença dos três indivíduos traficando drogas.

Com as informações, os agentes se deslocaram até o local, onde os suspeitos, ao perceberem a presença policial, tentaram fugir pelo mar, deixando para trás maconha, crack, uma arma branca, um celular, uma corrente e dinheiro em espécie. No entanto, os envolvidos foram alcançados e presos.

Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Central de Flagrantes para o registro da ocorrência.





