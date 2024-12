RANKING! Saiba quais os clubes com maiores patrocínios no futebol brasileiro

Por conta da interação, CEO do Botafogo foi chamado de "o gringo mais carioca da terra" | Bnews - Divulgação Vítor Silva / Botafogo

Na terça-feira (24), o Palmeiras assinou com a Sportingbet para ser a nova patrocinadora máster do clube, passando a receber R$100 milhões por ano. O alviverde paulista é o terceiro que mais arrecada no Brasil, atrás de Flamengo e Corinthians.

O Rubro-Negro carioca tem acordo com a PixBet que rende R$ 115 milhões anuais, enquanto o Timão tem contrato com a Esportes da Sorte, e o vínculo gira em R$ 103 milhões por ano.

Confira os maiores acordos de patrocínio do Brasil:

Flamengo (PixBet) – R$ 115 milhões/ano

Corinthians (Esportes da Sorte) – R$ 103 milhões/ano

Palmeiras (Sportingbet) – R$ 100 milhões/ ano

Vasco (Betfair) – R$ 70 milhões/ano

Atlético-MG (H2Bet) – R$ 60 milhões/ano

Santos (Blaze) – R$ 55 milhões/ano

São Paulo (Superbet) – R$ 52 milhões/ano

Fluminense (Superbet) R$ 42 milhões/ano

Cruzeiro (Betfair) – R$ 40 milhões/ano

Grêmio e Internacional (ambos Banrisul) – R$ 30 milhões/ano

Bahia (Esportes da Sorte) – 19 milhões/ ano

Fonte: BNEWS