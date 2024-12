Funcionário mata patrão esfaqueado após ser demitido durante festa de confraternização

Um caso chocante marcou uma festa de confraternização de uma empresa na cidade de Cláudio, no interior de Minas Gerais, no último sábado (21). O empresário Kerli Fabrício foi morto a facadas após ameaçar demitir um de seus funcionários em meio ao encontro. Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que Eliandro Bastos era um empregado “muito caro”.

De acordo com a CNN, testemunhas relataram que o patrão afirmou que aquele era o último dia de Eliandro na empresa. Visivelmente insatisfeito, o suspeito pegou uma faca e atingiu Kerli no abdômen, no pescoço e no ombro esquerdo.

O homem fugiu da cena do crime, se escondendo em um terreno baldio. Policiais militares fizeram buscas, mas acabaram encontrando primeiro os parentes do homem. A mãe e o irmão de Eliandro conseguiram convencê-lo a se entregar à polícia.

O autor do crime relatou aos militares que decidiu matar o patrão pois estava com medo de perder a vida. Segundo ele, Kerli possuía uma arma e foi arrastado e preso em um galpão. A versão, porém, ainda não foi confirmada.

Eliandro Bastos foi preso em flagrante por homicídio, qualificado por motivo fútil. O caos é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia Civil de Cláudio.