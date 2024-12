É NATAL! o tempo de renovação da fé e esperança no Acre

O Natal é uma das principais celebrações do calendário cristão, que comemora o nascimento de Jesus Cristo. A data é celebrada no dia 25 de dezembro e é marcada por festividades e reuniões familiares e de amigos.

O Natal é uma ocasião para refletir sobre o significado do amor, da paz e da esperança, e para se unir e solidarizar com os outros. A palavra Natal vem do latim nātālis, que significa “referente ao nascimento”.

A história do Natal está relacionada com celebrações pagãs que aconteciam no solstício de inverno. A Igreja Católica teria criado o Natal para enfraquecer essas festividades.

A forma como o Natal é comemorado atualmente é muito diferente da das primeiras celebrações. A tradição natalina reúne traços pagãos e cristãos, além de elementos da modernização e da secularização da festa.

Alguns símbolos do Natal são o Presépio, a Missa do Galo, o Papai Noel e a Árvore de Natal.

No entanto, segundo a BBC se é praticamente consenso que Jesus existiu enquanto figura histórica, da mesma forma se entende que a data de seu nascimento é incerta.

Não há nenhum documento ou texto antigo no qual conste o aniversário dele e o 25 de dezembro é, mais do que invenção, a ressignificação de antigas festividades.

Este é um dos argumentos que fazem com que alguns cristãos não celebrem o Natal, ao contrário de católicos e da maioria dos protestantes que fazem da data um importante dia religioso.

“Os Adventistas do Sétimo Dia não têm uma posição clara sobre a celebração. Algumas igrejas celebram, outras não. Entre os [evangélicos] pentecostais também varia. Há comunidades que celebram o Natal e há as que não o fazem. As igrejas mais modernizadas costumam celebrá-lo”, comenta à BBC News Brasil o sociólogo Edin Sued Abumanssur, professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Significado dos Símbolos de Natal

Durante as comemorações de Natal, vários símbolos são utilizados para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Conheça os principais objetos e rituais dessa celebração:

Árvore de Natal

A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares do Natal. Há muitas versões sobre a associação da árvore ao Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima Trindade.

Arvore de Natal

O costume de trazer árvores para dentro de casa e enfeitá-las data da antiguidade, mas começou a ser utilizada pelos cristãos por volta de 1500, com Martinho Lutero.

Na América Latina, apenas no século XX teve início essa tradição. Atualmente, as árvores são naturais ou artificiais e costumam ser enfeitadas com bolas coloridas, luzes e estrelas.

Saiba mais sobre a Árvore de Natal.

Papai Noel

O Papai Noel é um dos símbolos mais importantes do Natal. Sua criação foi inspirada no bispo São Nicolau, que costumava ajudar as pessoas pobres e foi canonizado pela Igreja Católica.

Papai noel

A primeira imagem do Papai Noel foi desenhada pelo alemão Thomas Nast, no final do século XIX. Esse desenho inspirou Haddon Sundblom, o desenhista que criou o Papai Noel para as publicidades da Coca-cola.

As propagandas do refrigerante foram responsáveis por popularizar a imagem do Papai Noel como conhecemos hoje.

Saiba mais sobre o Papai Noel.

Estrela de Belém

Segundo o relato do Evangelho de Mateus da Bíblia, a Estrela de Belém guiou os Três Reis Magos até o local do nascimento de Jesus. Para a religião cristã, a Estrela de Belém simboliza uma estrela-guia para a humanidade.

Um dos enfeites mais importantes da árvore de Natal, inclusive, é a estrela, colocada em seu topo.

Estrela de belém

Saiba mais sobre a Estrela de Belém.

Presentes de Natal

A tradição dos presentes do natal é inspirada na história dos Três Reis Magos, que levaram ao menino Jesus ouro, mirra e incenso de presente.

Essa tradição também foi influenciada pelo bispo Nicolau, que se tornou São Nicolau e é a inspiração para a figura do Papai Noel. Nicolau era um homem generoso e costumava ajudar as pessoas mais necessitadas.

Presente natal

Velas de Natal

Há uma lenda de que na Alemanha, um senhor costumava colocar velas nas janelas para iluminar os caminhos dos viajantes que se perdiam. Essa tradição se mesclou com o símbolo de Jesus, que seria aquele que iluminaria os caminhos da humanidade, que a tiraria das trevas.

Vela de natal

Presépio

A tradição do presépio foi iniciada por São Francisco de Assis no século 13, quando ele reproduziu a cena do nascimento de Jesus Cristo com objetos. De origem hebraica, a palavra presépio significa manjedoura de animais ou estábulo.

Atualmente, é comum que as pessoas montem seus presépios próximos à árvore de Natal.

Presépio

Ver também: manjedoura.

Guirlandas

As guirlandas são feitas de ramos verdes e frutas vermelhas. Acredita-se que elas sejam uma referência à coroa usada por Cristo durante sua crucificação e que as frutas vermelhas simbolizem o sangue.

Hoje as guirlandas costumam ser penduradas nas portas das casas e simbolizam um convite para que o espírito natalino entre na casa.

Guirlanda

Ceia de Natal

As ceias de Natal são tradições que vêm dos povos antigos europeus, que costumavam fazer banquetes para celebrar os alimentos e a fartura do ano.

As ceias de Natal hoje costumam ser realizadas na noite do dia 24 de dezembro e são uma das ocasiões mais importantes para a reunião das famílias cristãs.