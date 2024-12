Deu entrevista antes de morrer: Veja últimos momentos de mototaxista que morreu na queda de ponte

Um mototaxista, que se preparava para atravessar a ponte que liga o Tocantins ao Maranhão, concedeu uma entrevista antes da queda da ponte, ocorrida na tarde deste domingo (22). Este foi o último registro de Marçon Gley Ferreira com vida. Após ser entrevistado pelo vereador Elias Júnior, que denunciava a precariedade da via, o mototaxista seguiu viagem e acabou sendo uma das vítimas fatais do desastre. Ele tinha 42 anos.

Até o momento, três mortes foram confirmadas no incidente. Além do mototaxista, uma jovem de 25 anos e uma menina de 11 anos também perderam a vida. No total, 14 pessoas continuam desaparecidas e estão sendo buscadas pelo Corpo de Bombeiros, com o auxílio de botes, já que, após a queda do elevado, os veículos caíram em um rio.





Fonte: BNEWS