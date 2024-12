O PP decidiu acatar o pedido do governador Gladson Cameli, que também é o presidente estadual do partido. Ele solicitou que os vereadores eleitos realizassem uma estratégia política para eleger Joabe Lira (União Brasil). A informação foi confirmada por um membro da Executiva Municipal.

De acordo com ele, apenas uma reunião com os parlamentares do PROGRESSISTA e uma conversa final com o prefeito Tião Bocalom (PL) estão pendentes para definir o espaço na futura Mesa Diretora. Na composição, o vereador Samir Bestene deverá ser indicado o 1º secretário da Casa.

Essa discussão está agendada para ocorrer ainda nesta semana. O membro da direção ressaltou que o governador deixou explícito que a aliança com o prefeito Bocalom deve ser mantida, tendo em vista as eleições de 2026. “O objetivo é fortalecer a parceria existente e garantir apoio mútuo, assegurando uma governança eficaz e coesa. O governador Cameli enfatizou a importância dessa aliança para o futuro político do partido e do estado”, disse.

“Chega um dia em que a gente/ Vai aos poucos percebendo/ Somos máquinas humanas/ Estamos sempre correndo”. (Paulo Sergio, cantor)

. O governador Gladson Cameli (PP) tem toda razão em atender o pedido do prefeito Bocalom para que Joabe Lira (PL) seja o futuro presidente da Câmara.

. Afinal de contas, o PP vai precisar do apoio de Bocalom para Gladson que disputará o Senado e provavelmente também para o governo, com a vice-governadora Mailza Assis.

. Diziam os antigos seringalistas nos áureos tempos em que a borracha valia a peso de ouro:

. “Compadre, uma mão lava a outra”.

. Depois do que se viu nos últimos dias, o Congresso Nacional (Senado e Câmara) está sendo chamado nas redes sociais de “Sindicado dos Ricos”.

. Engraçado mesmo vou ver um cidadão que não tem nem bicicleta vestido com a camisa da seleção comemorando o fim do DPVAT.

. A propósito, o senador Petecão (PSD) votou pelo fim do DPVAT.

. Também negou qualquer parceria ou aliança política com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, do PT.

. No Acre, o PT ainda tem seus 30%; e não é pouca coisa!

. R$ 1 bilhão do governo Lula para a BR 364 também não é pouca coisa, Ricardo Araújo que o diga!

. Não coloquem o vice-prefeito eleito Alysson Bestene em rota de colisão com o prefeito Bocalom que ele não vai.

. Consta que ouviu um conselho do amigo Gladson Cameli:

. “Alysson você é o vice, o Bocalom é o prefeito; você deve ajudar e nunca atrapalhar”.

. Para o presidente da Aleac, deputado Luís Gonzaga (PSDB), o ano foi muito produtivo principalmente nos grandes projetos de desenvolvimento pensados para o Acre como a integração com nossos vizinhos de perto e de longe (a China).

. Foi só a Secretaria de Segurança divulgar a redução dos crimes de morte que o capeta abriu as porteiras do inferno.

. Final de ano muito violento!

. “No fim dos tempos haverá sinais no céu; até a cantora Anitta anda vendo OVNI; e olha que não tinha puxado fumo!

. Ontem, domingo, as igrejas estavam lotadas de gente por conta dos espetáculos de Natal.

. Nem tudo está perdido; ou está?

. Bom dia!

. P.S. Em algumas cidades do interior o asfalto jogado nas ruas para ganhar a eleição já derreteu com as primeiras chuvas.

. Fazer o quê, né Macunaíma; há 2500 anos os gregos já alertavam sobre políticos e cidadãos assim.

. A política está subordinada ao poder econômico!

. Agora, sim, bom dia, e boa semana!