NOVA CONECTIVIDADE amplia e moderniza comunicação de segurança pública no interior do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ampliou a instalação de internet satelital em municípios de difícil acesso e em regiões estratégicas do Vale do Juruá, visando ampliar a conectividade e aprimorar a comunicação das forças de segurança. O trabalho se iniciou na primeira semana de dezembro e foi concluído na última sexta-feira, 20.

O coronel José Américo Gaia, secretário de Segurança Pública, destaca que a iniciativa é um marco para a pasta. “Estamos comprometidos em garantir que nossos profissionais tenham as ferramentas necessárias para atuar de forma efetiva, especialmente em regiões remotas, onde a comunicação é um desafio”, afirma.

Os municípios beneficiados com a iniciativa são Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Com a instalação de 12 pontos de internet satelital, o foco inicial está em atender delegacias da Polícia Civil e unidades da Polícia Militar, proporcionando uma comunicação mais eficiente e aprimorando a operacionalidade das forças de segurança nessas áreas.

O gestor da Diretoria de Modernização da Tecnologia da Informação e Comunicação (DMTIC), Paulo Felipe Leitão, diz que o trabalho não para por aí. “Estamos planejando a ampliação do número de pontos de internet satelital para contemplar outras áreas prioritárias, o que reforça nosso compromisso com a modernização da infraestrutura de segurança pública e com a melhoria dos serviços oferecidos à população”, informa.