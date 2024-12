Com desburocratização e emissão de declarações ambientais, governo garante crédito de R$ 54 milhões a produtores rurais

O governo do Acre, por meio do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), ofertou, aos produtos rurais, acesso a R$ 54 milhões de crédito com a emissão de declarações ambientais, após o processo de desburocratização. Os valores foram liberados por instituições financeiras.

Para reforçar a força-tarefa realizada pelo órgão há dois meses, foi montado um mutirão, realizado de 6 e 20 de dezembro, para analisar solicitações de proprietários de áreas que pleiteiavam tirar o documento. Apenas nesse período, foram emitidas 720 declarações.

Pela lei, o Imac pode emitir declaração ambiental para constatação de apresentação de declaração de manejo para os fins que se fizerem necessários, solicitada pelo empreendedor. A medida centraliza esse serviço e possibilita que o produtor tenha acesso a linhas de crédito disponibilizadas por instituições bancárias parceiras.

De acordo com o Imac, a maioria dos produtores rurais procura o crédito para renovar o plantel do seu rebanho, comprar insumos, reformar cercas, currais, galpões, entre outros serviços.

O presidente da autarquia, André Hassem, explicou que o governo prevê, inicialmente, que essa desburocratização beneficie ao menos 25 mil produtores em todo o Acre

“A emissão dessa declaração desburocratizou o acesso ao crédito, dos grandes, médios e pequenos produtores rurais, pois possibilitou que eles tivessem acesso ao crédito nas instituições financeiras que estavam disponíveis no Plano Safra, no Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf.”, afirmou o gestor da pasta ambiental.

O Imac assinou, no dia 14 de novembro, a Portaria nº 211 de 2024, que desburocratizava a emissão da declaração ambiental para pequenos agricultores do estado. O documento regulamenta o parágrafo 2º do art. 13 da Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Cemaf) nº 02, de 18 de agosto de 2022.

O produtor rural Elivandro Martins Pereira é proprietário de duas áreas de terras, uma de 27 hectares e outra de 44 hectares na Estrada Transacreana, em Rio Branco. De acordo com ele, a desburocratização acelerou o processo.

“Precisei do Imac para conseguir tirar a minha declaração ambiental e fui super bem atendido e foi tudo resolvido de forma rápida. Quero investir nas minhas terras e com a declaração em mãos vou conseguir o recurso no banco que preciso”, disse,

Portaria assinada vai beneficiar, inicialmente, 25 mil produtos. Foto: José Caminha/Secom

Declaração Ambiental

Com a declaração, o produtor pode comprovar que está regular, sendo a comprovação para futuras movimentações. Os interessados em fazer o pedido do documento devem se dirigir à sede do Imac com os seguintes documentos:

– Requerimento de declaração ambiental, especificando a área consolidada do imóvel, em hectares (ha);

– Documentos pessoais (RG e CPF);

– Procuração pública, quando for o caso;

– Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR);

– Relatório de análise técnica do CAR – se houver;

– Declaração de ocupação do imóvel com assinaturas reconhecidas em cartório;

– Comprovante de pagamento da taxa de serviço.