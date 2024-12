Ufac abre inscrições para mestrado e doutorado em ciência animal

A Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou na última semana os editais de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental (PPGESPA), com início no primeiro semestre de 2025. Os editais oferecem 15 vagas para o mestrado e 10 para o doutorado, destacando a reserva de vagas para ações afirmativas.

O edital nº 39/2024 destina 15 vagas, sendo 11 para ampla concorrência e quatro para políticas de ações afirmativas (PAA). As inscrições vão de 7 a 23 de janeiro de 2025, exclusivamente pelo e-mail oficial do programa. Os candidatos devem possuir graduação em áreas como Medicina Veterinária, Zootecnia, Agronomia ou Ciências Biológicas.

O processo seletivo inclui três etapas: homologação das inscrições (entrevista), prova escrita e análise de currículo (prova de títulos). A prova escrita será realizada presencialmente no campus da Ufac em Rio Branco, no dia 11 de fevereiro de 2025.

No nível doutorado, o edital nº 40/2024 oferece 10 vagas, sendo sete de ampla concorrência e três para ações afirmativas. Assim como no mestrado, as inscrições serão feitas por e-mail, no período de 7 a 23 de janeiro de 2025.

Os candidatos devem apresentar diploma de mestrado em áreas afins às ciências animais. O processo seletivo consiste em entrevista, avaliação de projeto de tese e análise de publicações acadêmicas.

Ambos os editais destinam 25% das vagas para ações afirmativas, contemplando pessoas pretas, indígenas, quilombolas, transgêneras e com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem apresentar documentação comprobatória ou autodeclaração conforme as exigências dos editais.

Os resultados finais serão divulgados no site oficial da Ufac até 3 de março de 2025, com matrículas previstas para o período de 5 a 12 de março de 2025.

EDITAL DO MESTRADO AQUI

EDITAL DO DOUTORADO AQUI