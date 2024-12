Saneacre convoca candidatos para entrega de documentos e assinatura de contrato

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), publicaram nesta segunda-feira, 23, o Edital nº 012/2024, convocando os aprovados no processo seletivo simplificado para entrega de documentos e assinatura de contrato. O objetivo é preencher cargos temporários nas unidades da Saneacre espalhadas por diversos municípios do estado.

A entrega de documentos deve ser realizada até o dia 2 de janeiro de 2025, nos endereços específicos de cada localidade. Candidatos convocados para cidades como Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, e outros municípios devem comparecer aos locais indicados munidos da documentação exigida, que inclui desde comprovação de escolaridade até certidões judiciais e atestado médico pré-admissional.

Os candidatos aprovados e que entregarem toda a documentação correta deverão assinar o contrato no dia 2 de janeiro de 2025, no local indicado pelo edital. Além disso, informações complementares e declarações exigidas estão disponíveis no site oficial do IBFC, organizador do processo seletivo.

