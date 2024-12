Preço do panetone varia até quase 132% neste Natal no Acre, mostra pesquisa Seplan

O levantamento de preço de 16 produtos referentes à alimentação natalina no Acre traz os itens que geralmente são consumidos no período de Natal. De acordo com os resultados da pesquisa, houve variação em termos percentuais de 11,51% até 131,84%. O item com a menor variação foi a azeitona preta (com caroço) e a maior o panetone de chocolate, que chega a alcançar quase 132% de variação nos preços. A pesquisa foi desenvolvida pela Secretaria de Estado do Planejamento (Seplan).

O panetone pode ser encontrado por valores entre R$ 12,50 e R$ 28,98.

Em seguida, aparece o milho verde (100,3%), com preços variando entre R$ 2,99 a R$ 5,99; champignons (98,7%), encontrados por valores entre R$ 6,99 a R$ 13,89, e azeitona preta (sem caroço), sendo encontrado por R$ 5,49 a R$ 10,90, o que representa uma variação de 98,5% entre menor e maior preço.

Quanto às principais carnes consumidas no período do Natal, observou-se que, para a maioria dos itens, há grandes diferenças nos preços praticados pelos estabelecimentos pesquisados.

Entre as carnes pesquisadas, o item com a maior variação de preço foi o bacalhau (58,85%), com o menor preço do quilo encontrado a partir de R$ 169,90 e

chegando a R$ 269,89.

O item que apresentou a segunda maior variação foi o pernil com osso (52,48%), com os preços variando de R$ 20,98 a R$ 31,99. Na sequência, destacou-se o lombo

(42,44%), com menor preço encontrado de R$ 32,99 e o maior preço R$ 46,99. Já o tradicional peru apresentou uma variação de 16,99%, entre menor e o

maior preço, custando entre R$ 29,48 a R$ 34,49. Observa-se, portanto, uma diferença de R$ 5,01 no quilo. A pesquisa revelou ainda que o chester foi o item que apresentou a menor variação (13,38%) entre os tipos de carnes pesquisadas. O menor valor encontrado foi de R$ 29,98, enquanto o maior foi de R$ 33,99. Em seguida foi o fiesta, que apresentou variação de 14,30%, menor preço R$ 27,98 e maior preço R$ 31,98.

