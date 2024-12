População saqueia carga de carreta enquanto Samu socorre motorista acidentado; veja

Situação aconteceu na BR-101 no trecho entre Escada e Cabo do Santo Agostinho | Bnews - Divulgação Reprodução/ X

Situação aconteceu na BR-101 no trecho entre Escada e Cabo do Santo Agostinho | Bnews - Divulgação Reprodução/ X

Uma carreta se envolveu em um acidente na BR-101, na região de Escada, em Pernambuco, deixando o motorista ferido. Mas, o que chamou a atenção foi a população saqueando a carga de biscoito Maisena que ficou espalhada sem se importar que uma pessoa estava precisando de atendimento médico.

Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver muitas caixas espalhadas e os populares fazendo o saqueamento enquanto prepostos do SAMU atendiam à vítima do acidente. Ainda não há informações sobre o que fez o caminhão tombar, nem o estado de saúde do motorista.

Assista:

Que país de merda, o SAMU socorrendo o motorista e os silvícolas saqueando a carga… pic.twitter.com/YloYQ3p4SP — MSP-Brazil (@mspbra) December 23, 2024

Fonte: BNEWS