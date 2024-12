OPERA ACRE o bem-sucedido programa que só em 2024 realizou mais de 14.000 cirurgias e reduziu drasticamente as filas nos hospitais

O programa Opera Acre, iniciativa do governo do Estado para reduzir a fila de cirurgias eletivas, realiza neste final de semana a última edição do ano, com atividades simultâneas em seis municípios: Plácido de Castro, Brasileia, Senador Guiomard, Tarauacá, Cruzeiro do Sul e na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco.

O marco de mais de 14 mil cirurgias realizadas ao longo de 2024 celebra o compromisso do programa em atender as demandas reprimidas da população e oferecer uma saúde mais humanizada, acessível e de qualidade a todos os acreanos.

Plácido de Castro integra o mutirão neste sábado e domingo, realizando um momento histórico: pela primeira vez, o município realiza cirurgias de laqueadura. A equipe enviada para o local atendeu 32 pacientes que passaram pelo processo de planejamento familiar, também no município.

A secretária adjunta de Assistência da Sesacre, Ana Cristina Moraes, celebrou o encerramento do programa e destacou os avanços:

“Além das cirurgias, estamos oferecendo, aqui em Placido de Castro, um atendimento itinerante de ultrassonografia, atendendo cerca de 80 pessoas, evitando que precisem se deslocar até a capital. Estamos felizes com esse encerramento e já garantindo o retorno do programa em 2025. Superamos os números de 2023, realizando 1.005 cirurgias a mais que no ano passado. É o governo do Estado do Acre comprometido em aproximar a saúde da população”, ressaltou.

O cirurgião ginecologista e obstetra, Jose Everton Santiago, também ressaltou a importância do mutirão: “Trouxemos uma equipe de dois cirurgiões ginecológicos para realizar esses procedimentos, oferecendo conforto às pacientes ao permitir que elas façam suas cirurgias na própria cidade. É gratificante proporcionar essa oportunidade, e agradecemos à Sesacre por viabilizar esse projeto”, enfatizou.

A paciente Maria Leidelir Santana de Souza, que aguardava pela cirurgia de laqueadura, não escondeu a emoção ao falar sobre a oportunidade de realizar o procedimento em sua cidade natal: “Estou muito feliz de estar aqui. Esperei por essa cirurgia há algum tempo, e para mim é muito importante. Tenho três filhos, todos por cesariana, e graças a Deus fui abençoada com esse projeto aqui no município. Fiz todo o meu planejamento com a enfermeira do meu posto, foi tudo bem explicado, bem rápido. Estou muito grata, pois muitas mulheres queriam estar aqui hoje. A equipe nos recepcionou muito bem, e agora, com a cirurgia realizada, acredito que minha qualidade de vida será muito melhor”, disse.

Opera Acre acontecendo simultaneamente

Em Brasileia, as atividades começaram na sexta-feira, 20, e seguem até este domingo, 22, com expectativa de atender mais de 60 pacientes.

Em Tarauacá, as cirurgias também iniciaram na sexta-feira e seguem até este domingo, com foco em reduzir a fila reprimida de aproximadamente 40 pacientes. Em Cruzeiro do Sul, estão sendo realizadas cirurgias ginecológicas, enquanto a Fundhacre se concentra em procedimentos de média e alta complexidade, como histerectomias. Já em Senador Guiomard, o mutirão também acontece simultaneamente. Ao todo, o programa prevê atender quase 200 pacientes neste final de semana.

A chefe da regulação de cirurgias da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Shirley Nascimento, destacou a importância do programa e fez um balanço das atividades ao longo do ano.

“O Opera Acre é uma iniciativa que transforma vidas. Neste ano de 2024, ultrapassamos a marca de 14 mil cirurgias realizadas, atendendo pacientes que aguardavam há muito tempo por procedimentos essenciais. Cada edição do programa representa um esforço coletivo de equipes médicas e administrativas, que se dedicam a levar atendimento de qualidade aos diversos municípios do estado. Encerrar o ano com esse marco histórico e com mutirões em seis localidades, incluindo municípios que nunca realizaram certos procedimentos, como Plácido de Castro, é motivo de orgulho para todos nós”, declarou.

Cuidando das Pessoas

Os depoimentos de pacientes atendidas pelo mutirão deste final de semana em Plácido de Castro revelam a importância do programa para a população do interior do estado.

Luciete da Silva Fernandes relatou sua satisfação com a agilidade do processo: “Achei o processo bem rápido, porque antigamente era mais difícil. E isso é muito importante para a saúde do município de Plácido de Castro. Sabemos que é uma ação do governo, em parceria com o município, e graças a Deus está dando certo. É bom poder realizar o sonho de muitas mulheres, que é o sonho de fazer a laqueadura, algo que antes era bem complicado.”

Já Divaneide Vieira de Paiva destacou a importância da proximidade e do acolhimento da equipe: “Para mim tem sido maravilhoso, porque só de fazer a cirurgia e em seguida já ser liberada para ir para casa, é muito bom isso. E a gente está em casa, pode-se dizer. Fomos muito bem recebidos pelo pessoal, pela equipe toda, e isso para mim é gratificante, muito bom.

“Sobre o impacto da cirurgia na minha vida? Com certeza será 100%. Só de não ter que tomar anticoncepcional todo dia, com o risco de esquecer, já é um alívio. E, no meu caso, que tive três gestações de alto risco, já é mais que suficiente. Agora é hora de parar mesmo, e fico muito feliz com essa oportunidade que o programa nos deu”, completou Divaneide.