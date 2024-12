O gráfico que mostra a importância da Junta Comercial para o empreendedorismo no Estado do Acre

O ano de 2024 foi marcado por importantes conquistas para a Junta Comercial do Acre (Juceac), que se destacou por implementar medidas inovadoras e consolidar sua posição como um dos principais motores do desenvolvimento empresarial no estado. Em uma combinação de modernização tecnológica, eventos de destaque e parcerias estratégicas, a instituição mostrou como pode facilitar a vida dos empreendedores e fortalecer o ambiente de negócios no estado.

Com o objetivo de reduzir a burocracia e simplificar os processos para empresários, a Juceac compôs uma sala dedicada ao atendimento ao empreendedor. A iniciativa centralizou serviços essenciais, como abertura e regularização de empresas, proporcionando agilidade nos trâmites administrativos. O projeto garantiu a redução de custos e a economia de tempo para os cidadãos que integram o setor comercial.

Com mais de 33 mil empresas ativas no estado, o setor de comércio representa o percentual de 50,7%, seguido do setor de serviços com 42,2% e as indústrias acreanas representam 6,9%.

A informatização dos serviços também significou um avanço importante para a Juceac, que investiu em tecnologia para permitir que empresários pudessem acessar uma ampla gama de serviços de maneira remota. A digitalização contribuiu para o aumento da eficiência nos processos, reduzindo filas e acelerando o tempo de resposta. A melhoria foi fundamental para que o Acre alcançasse o terceiro melhor tempo no Ranking Nacional do Mapa de Empresas, uma das principais métricas de desburocratização no Brasil.

“Nos últimos três anos, observamos um avanço significativo no ambiente de negócios no Acre. A simplificação dos processos de abertura e registro de empresas, com maior agilidade e transparência nos trâmites burocráticos, é um dos principais pilares para o incentivo e crescimento de negócios”, ressaltou a presidente da Juceac, Nayara Honorato.

Em maio, o Acre sediou, pela primeira vez, o Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais do Brasil. Realizado em Rio Branco com o apoio do governo estadual, o evento reuniu líderes de todo o país para discutir estratégias de fortalecimento do ambiente de negócios e compartilhamento de boas práticas. O sucesso do encontro consolidou o estado como importante polo de diálogo sobre desenvolvimento empresarial.

Outro destaque de 2024 foi a eleição da presidente da Juceac como secretária-geral da Federação Nacional das Juntas Comerciais. O feito representa um marco para o Acre, reforçando a relevância da instituição no cenário nacional. A nova posição também promete impulsionar projetos colaborativos entre as juntas comerciais do país.

Os avanços administrativos e tecnológicos refletiram diretamente no setor comercial. O varejo acreano registrou um crescimento de 3,5% no acumulado de 12 meses e 7,1% nos últimos seis meses, números que indicam um ambiente de negócios mais favorável e atraente para novos empreendedores.

O Acre conquistou o 3º lugar no Ranking Nacional do Mapa de Empresas, que avalia o tempo necessário para a abertura de novos empreendimentos. Essa posição de destaque comprova o esforço contínuo da Juceac em implementar soluções rápidas e eficazes.

A Juceac também promoveu debates com instituições parceiras para fomentar um ambiente de negócios mais integrado. As discussões envolveram desde a criação de incentivos para micro e pequenas empresas até a facilitação de acesso ao crédito, reforçando o compromisso da Junta com o desenvolvimento do estado.

Para 2025, a Juceac mantém o compromisso de continuar avançando. As metas incluem ampliar ainda mais a informatização dos serviços, atrair investimentos para o Acre e consolidar o estado como referência nacional em eficiência e inovação no setor empresarial.

A história da Juceac em 2024 é um exemplo claro de como gestão eficiente, inovação e parcerias estratégicas podem transformar desafios em oportunidades e contribuir para um futuro promissor para os empreendedores acreanos.