Mulher é presa após incendiar recepção de hospital; assista o vídeo

Uma mulher foi presa após incendiar a recepção da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, no interior de Minas Gerais, no último sábado (21). Câmeras de segurança instaladas na unidade de saúde flagraram o momento em que a suspeita está com fósforos na mão e coloca fogo em computadores.

As imagens mostram a mulher na recepção, segurando uma garrafa com líquido inflamável. Ela parece discutir com uma funcionária, até que despeja o conteúdo sobre os equipamentos, iniciando o incêndio.

Segundo informações do Portal G37, a suspeita alegou estar insatisfeita com o atendimento no local e que estava emocionalmente abalada após a perda recente de um filho. Apesar da atitude, disse que não tinha a intenção de machucar ninguém.





Ela foi encontrada no domingo (22), enquanto seguia para a cidade de Formiga, e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil de Piumhi, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: BNEWS